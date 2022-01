El navegante transoceánico español Àlex Pella inició este martes desde el puerto francés de Lorient uno de los desafíos más arriesgados de la vela mundial: la Vuelta al Mundo de Este a Oeste (contra vientos y corrientes dominantes), una gesta que solo han realizado cinco navegantes hasta hoy y que intentará abordar junto a su compañero Roman Pilliard.

Tras un mes a la espera de las mejores condiciones meteorológicas, el equipo ha decidido que la borrasca actual es la adecuada para comenzar el gran reto de 21.985 millas náuticas (40.738 km) de recorrido.

La ventana de salida les permite salir en condiciones manejables, con un viento alisio (portante) relativamente bien establecido para continuar hacia América del Sur.

"Llegué ayer por la mañana a Lorient, dónde ya tenemos listo el barco para salir y todo apunta que será esta tarde. He tenido mucha suerte ya que he podido pasar las fiestas en casa con la familia y ahora se nos abre una posibilidad muy buena", dijo Pella este martes.

"Quizá no sean las condiciones más rápidas, pero si muy seguras para salir del Golfo de Vizcaya en esta época del año y tendremos una buena bajada atlántica, que es lo que veníamos buscando. Tengo muchas ganas de salir y estar en el mar otra vez", añadió.

De conseguirlo sería el primer hombre en lograr los récords de la Vuelta al Mundo en ambos sentidos ya que desde 2017 ostenta el tiempo de referencia del Trofeo Jules Verne - Vuelta alrededor del mundo con tripulación- en 40 días 23 horas y 30 minutos con Francis Joyon en el 'Idec Sport'.

Para ello, junto al navegante francés Romain Pilliard, dispondrán del trimarán 'Use it Again' (Úsalo de Nuevo). El navegante español de 48 años, barcelonés de nacimiento y residente en Denia con su esposa y dos hijos, ha reconocido que, "la decisión de salir a intentar batir este récord no ha sido fácil ni para mí, ni para mi familia".

"Soy consciente de la dificultad y de los grandes riesgos de este nuevo reto, pero llevo años con la cabeza puesta en esta ruta. Tratar de batir este fantástico récord encaja perfectamente con mi forma de vivir la vela oceánica", añade Pella.

Solo cinco navegantes, desde 1895, han logrado esta gesta, pero ninguno ha tenido éxito en un trimarán. El récord Este-Oeste está en poder del francés Jean Luc Van den Heede, que el 4 de marzo de 2004,a bordo del monocasco de 85 pies (26 metros) 'Adrien' lo estableció en 122 días, 14 horas, 3 minutos y 49 segundos.

El 'Use it Again' es un trimarán legendario de la clase 'Ultime' que fue botado en 2003 y bajo el nombre 'B&Q Castorama' batió el récord de la Vuelta al Mundo en 2005 al mando de Ellen MacArthur.

Diseñado por Nigel Ivens y Benoit Cabaret tiene 23 metros de eslora por 16 de manga, con un mástil de 30 metros y desplaza 8300 kg. con una superficie vélica de 373 metros cuadrados.Abandonado en 2011 y recuperado en 2016 por Romain Pilliard para convertirlo en el buque insignia de la economía circular y en uno de los cinco trimaranes más rápidos del mundo.

El barco se ha renovado con una preocupación por la elección de materiales y la transformación o el reciclaje de equipos obsoletos. El objetivo era reutilizar la mayor cantidad posible de piezas existentes, buscar otras de segunda mano para transformarlas y adaptarlas a este barco.

Se han reutilizado velas recuperadas de un MOD70 de un equipo profesional y se han adaptado al trimarán al igual que determinadas partes de herrajes como mecanismos de cabrestante, poleas, etc.

La energía necesaria a bordo para operar los instrumentos de navegación (piloto automático, información del viento, velocidad, mapeo, etc.) es producida íntegramente por la combinación de energía eólica, hidrogenerador y paneles solares. Este material no es nuevo, proviene de piezas reacondicionadas por los proveedores.

Se instalaron paneles solares reacondicionados en tejido técnico a partir de trozos de tejido utilizados para fabricar 'airbags' de automóviles. Todas son soluciones innovadoras para que este proyecto tenga el menor impacto posible para el planeta.

La Casa Real española transmitió un mensaje de apoyo a los dos tripulantes a través de sus redes sociales: "Mucho ánimo a Álex Pella, que junto a Romain Pilliard, emprende hoy la vuelta al mundo a vela hacia el Oeste, rememorando 500 años después la epopeya de Magallanes y Elcano. La travesía a bordo de vuestro trimarán recuperado ya ilusiona por su vocación sostenible".