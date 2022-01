Este lunes volvió a la pista el Iberoquinoa Antequera, tras el parón de entrenamientos grupales durante las vacaciones navideñas. El equipo antequerano volvió a ponerse a las órdenes de Lorenzo Ruiz y su cuerpo técnico para comenzar a trabajar de cara a la segunda vuelta de la Liga Sacyr Asobal, que se retomará el próximo febrero. El entrenador ha tenido tiempo de analizar lo que no se ha hecho bien en la primera parte de la competición y espera que su equipo vuelva a la pista con ganas de disfrutar el competir en una liga como la Asobal y que esa alegría se transmita también al casillero de puntos.

Lorenzo Ruiz reflejaba el deseo de todo el grupo del Iberoquinoa Antequera por volver a la pista. “Hay muchísimas ganas de hacer una buena segunda vuelta y que la gente se anime. Intentaremos dar todo, no nos queda otra, y pensando partido a partido, con mucha ilusión, porque esta liga es para disfrutarla y la mentalidad es esa. Por supuesto, también queremos conseguir los puntos, somos deportistas y trabajamos para eso, porque es muy injusto estar en la posición que estamos y no haber conseguido algunos puntos más porque hemos hecho partidos muy buenos. No ha podido ser pero podemos dar más de sí y en esta segunda vuelta vamos a puntuar mucho más”, señaló el técnico.

Ha tenido tiempo Lorenzo Ruiz de estudiar junto a su equipo técnico lo que ha fallado en la primera vuelta: “Ha habido muchas variables, muchos factores que han intervenido. Quizás el equipo no estaba rodado al inicio, ha faltado esa suerte y madurez como equipo, partidos puntuales en ciertos momentos que no hemos sido capaces de competir bien, la inercia negativa en la que entramos, son muchas variables. Pero la segunda vuelta va a ser otra historia, así lo espero”.

Para preparar la vuelta a la competición, el Iberoquinoa Antequera jugará dos partidos amistosos contra equipos de su misma liga. “El 21 jugaremos contra Puente Genil y el 29 contra Benidorm, son los dos partidos que tenemos apalabrados. Puente Genil no sabemos aún si fuera o en casa, pero no es problema por la cercanía del desplazamiento, y el 29 seguro jugaremos en Benidorm”, explica Lorenzo Ruiz.