Tras guiar la pasada temporada al Barça femenino a un histórico triplete, Alexia Putellas ha completado también el triplete de premios individuales: la capitana azulgrana ha añadido el 'The Best' de la FIFA al Balón de Oro y al premio de la UEFA como mejor jugadora de la año. La centrocampista de Mollet, superando a su compañera Jenni Hermoso y la australiana Samantha Kerr, es el rostro del crecimiento y auge del fútbol femenino en España.

En agosto, Alexia fue distinguida como la mejor centrocampista y la jugadora del año de la UEFA y en noviembre se unió al selecto club de azulgranas que han conquistado el Balón de Oro con la camiseta del Barça: Luis Suárez Miramontes, Cruyff, Stoichkov, Rivaldo, Ronaldinho y Messi.

El equipo que capitanea sigue no solo contando sus partidos por victorias sino que, además, continúa rompiendo barreras para el fútbol femenino. La última, colgar el cartel 'no hay billetes' en el Camp Nou para el duelo de Champions contra el Madrid, en el que será el segundo encuentro de Alexia en aquel estadio al que iba de pequeña como aficionada. "Cuando era pequeña no había posibilidad ni de ser profesional del fútbol", explicaba en una reciente entrevista a este diario.

Ninguna azulgrana en el once

Los premios a los mejores entrenadores se quedaron en Chelsea: Thomas Tuchel en equipos masculinos y Emma Hayes en femeninos. Pese a que el Barça aplastó a los 'blues' en la Champions femenina 0-4, el extécnico Lluís Cortés se fue de vacío. Tampoco había ninguna representante azulgrana en el once femenino ideal. Tampoco lo ha habido en el masculino, donde sí que estaba Messi y Haaland, pasado y quién sabe si futuro del Barça.

La gala también distinguió al portero del Chelsea, Edouard Mendy, y a la portera del Olympique de Lyón, Christiane Endleral, y dio también el premio 'fair play' a la selección danesa por su reacción cuando Eriksen tuvo un infarto en el campo durante la Eurocopa.