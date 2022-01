El Ayuntamiento de Marbella ha informado al CB Marbella de manera oficial que desde el pasado 1 de enero todos los encuentros del equipo que se disputen como local en el Pabellón Carlos Cabezas tendrán un aforo reducido del 50%.

Es por eso que para el próximo partido entre el CB Marbella y Damex UDEA Algeciras no se pondrán entradas a la venta para el público general, más allá de aquellos acuerdos que el club azulón tenga con sus clubes de cantera vinculados y las obligaciones que cada entidad tiene con la Federación Andaluza de Baloncesto y la Federación Española de Baloncesto.

“Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, a partir del 1 de enero el aforo de las instalaciones queda reducido al 75% en exterior, y al 50% en interior. Por lo que rogamos lo tengan en cuenta para los partidos que tengan programados. Son los clubes deportivos los que deben hacerse cargo del cumplimiento de la normativa. Siempre manteniendo el uso obligatorio de mascarilla, una ventilación adecuada y estableciendo las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones que impidan mantenimiento de las medidas preventivas y de higiene, adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”, según el comunicado oficial del Ayuntamiento.

Así, el equipo ruega a todos aquellos aficionados que no dispongan de carnet de abonado de la temporada 2021-2022 que no acudan al Pabellón Carlos Cabezas, ya que no podrán acceder a las instalaciones por no tener todo el aforo disponible.