El alero argentino Gabriel Deck, de 26 años y 1,98 metros, regresa al Real Madrid, club del que salió en 2021 para probar -sin excesiva suerte- la aventura de la NBA, y firma contrato para las dos próximas temporadas más lo que resta de la presente, en un acuerdo que le deja "orgulloso" y tranquilo con la decisión tomada.

"El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Gabriel Deck, alero procedente de Oklahoma City Thunder. El jugador queda vinculado al club para esta temporada y las dos próximas, hasta el 30 de junio de 2024", anunció el club blanco en un comunicado.

Deck regresa al que fue su equipo durante casi tres temporadas, entre 2018 y 2021, y en el que conquistó 5 títulos. "El Real Madrid significa todo para mí y es un orgullo y un privilegio estar aquí de nuevo, lo echaba de menos. He vivido muchísimos momentos muy bonitos y eso me ha llevado a tomar la decisión de volver", aseguró el argentino en declaraciones a los medios del club.

En su primera etapa como madridista ganó tres Supercopas de España (2018, 2019 y 2020), una Liga Endesa (2019) y una Copa del Rey (2020), con un peso creciente dentro del equipo de Pablo Laso, quien volverá a ser su entrenador y quien festejó, dos días atrás, su regreso al WiZink Center.

En este sentido, Deck recordó haber vivido "muchísimos momentos lindos y títulos" como blanco. Y, tras un breve paso por una NBA donde no pudo explotar sus virtudes, regresa a casa. "Es una sensación muy bonita en todo el tiempo que estuve y creo que todo eso me ha llevado a tomar la decisión de estar aquí de vuelta. También en forma de agradecimiento al club que me ha dado tanto", valoró.

Sobre qué rol espera tener, confía en que sea "el que mejor pueda encajar". "Ojalá sea el mismo que el de antes o aún más respecto al juego y demás, pero siempre con las ganas y expectativas de poder ayudar y aportar para el equipo en lo que sea", reconoció.

Y es que para Deck, el Real Madrid lo significa todo. "Después de mi carrera en Argentina es el club que me dio la oportunidad de poder venir, mostrarme, formarme y poder compartir con todos. Me ha dado muchísimo y es un privilegio y un orgullo poder estar aquí", reiteró.

"Espero poder aportar lo mejor de mí para el equipo y tratar de cumplir todos los objetivos que tiene este club siempre de competir en lo más alto y tratar de ganar todos los títulos. El Madrid se prepara y se refuerza de la mejor manera posible para poder estar arriba y no tengo duda de que el equipo va a competir al más alto nivel en todas las competiciones", auguró.

Por último, quiso mandar un mensaje a la afición del Real Madrid: "Quiero agradecerles el apoyo y que se queden tranquilos porque voy a dar el máximo como lo hice hasta el último momento cuando me tocó irme".