La Liga Nacional 1 de baloncesto en Andalucía tiene 38 entrenadores y solo una entrenadora. Es Justa Moreno, del Colegio El Pinar de Alhaurín de la Torre, que ha logrado convertir una pasión en una forma de vida, algo de lo que no puede presumir cualquiera.

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesora de Ciclos Formativos en el Colegio El Pinar, Moreno tuvo su primer encuentro con la canasta a la edad de ocho años. Nunca imaginó en aquel instante que acabaría convirtiéndose en la única entrenadora (con ‘a’ de mujer) de un equipo masculino Nacional, el conjunto del Colegio El Pinar de la división N1 Andaluza; una categoría de la que forman parte 39 escuadras repartidas por las 8 provincias de Andalucía, pero en la que tan sólo hay, por el momento, una ‘míster’ con mando en plaza.

Su trayectoria la ha llevado por distintos conjuntos de la cantera de El Pinar y ha sido preparadora del plantel cuando éste ya militaba en Liga EBA. Este temporada, la entidad le ofreció dirigir al cuadro de categoría nacional y casi en el ecuador de la campaña, con sus pupilos en mitad de la tabla del grupo que engloba a equipos de Málaga y Córdoba, nos cuenta cómo está siendo esta experiencia de ser la excepción que confirma la regla.

«Para mí es un honor y un privilegio formar parte de este club. Desde muy pequeña siempre me ha apasionado este deporte y he formado parte de él desde todos los roles; como entrenadora e incluso como árbitro. Desde mis inicios como entrenadora hace ya unos 20 años en Granada, he soñado con poder llegar a entrenar equipos a este nivel, que aunque amateur, empiezan a girar hacia la profesionalidad. Se trata de una gran oportunidad, una maravillosa experiencia de la que disfruto todo lo que puedo. No ha sido sencillo llegar hasta aquí porque son muchos años de formación. Que el club me haya dado esta oportunidad es un sueño hecho realidad», explica.

La entrenadora confía que pronto su caso sea más habitual y se vean más mujeres en categorías importantes del baloncesto masculino español. «Ojalá cada vez más mujeres puedan asumir puestos de responsabilidad en equipos masculinos como es mi caso. El hecho de ser mujer no debería ser nunca un obstáculo, ojalá esto tan obvio se convierta poco a poco en una realidad. Estamos dando mucho pasos en la lucha hacía la igualdad, pero en el deporte aún encontramos piedras en el camino. De hecho, también es poco común encontrar entrenadoras entrenando equipos femeninos de alto nivel. Nos falta camino por recorrer. Uno de los primeros pasos es dar visibilidad, que se sepa que estamos aquí y que podemos hacer las cosas bien. Y seguir en la lucha, seguir formándonos y empezar a ser referentes. Que las chicas que sueñan con entrenar, como yo lo hacía, vean que es posible. Que haya más mujeres en formación y así seguro que irá aumentando el número de entrenadoras».

La malagueña se muestra feliz por el hecho de ser una pionera. «En cierto modo me da bastante pena que aún en este tiempo tenga que ser una excepción, pero a la vez me da alegría y orgullo poder estar entre esos referentes mujeres en un mundo mayoritariamente masculino. Es un honor y una gran responsabilidad».

En una categoría complicada, con equipos de mucho nivel, el Colegio El Pinar está en la zona media de la tabla, con 5 victorias y 6 derrotas. Justa Fernández hace balance de lo que va de temporada. «Pues el bagaje es positivo, es un equipo nuevo, con mucha gente joven, con muchas ganas de competir y de hacer las cosas bien. Estamos trabajando para poder construir algo sólido y poner a todo el club en la misma línea, con unos valores y una identidad común. Realmente el equipo creo que va evolucionando, nos vamos conociendo y vamos poco a poco adquiriendo esa identidad que nos hará mejores».

La entrenadora del cuadro alhaurino valora que su club haya apostado por ella para liderar este proyecto de LN1. «Este colegio y el club confían realmente en mí como entrenadora y da igual ser mujer u hombre. Así deben ser las cosas. Hay que trascender el género para empezar a mirar la profesionalidad y capacidades de los entrenadores y entrenadoras. Ese debe ser el cambio y hacía ahí debemos avanzar. Espero que hagamos un día una entrevista no por ser una mujer entrenando a un equipo de Nacional 1 masculino, sino por ser una entrenadora con criterio y argumentos».

Justa explica cómo es su día a día con el equipo. «Pues entrenamos tres días a la semana y competimos cada fin de semana. Tratamos de mejorar a este equipo que sabemos que tiene un gran potencial. Entrenamos para poder competir con un equipo muy joven y, como hemos comentado antes, muy nuevo en una liga que tiene grandes equipos y grandes jugadores, muchos han jugado a un nivel muy alto, incluso en ACB, como es el caso de Guille Rubio; lo que hace de esta experiencia algo apasionante. Contamos además con jugadores que entrenan y juegan también en el equipo de la Liga EBA y es sin duda un lujo poder entrenar un equipo con jugadores tan comprometidos. Cierto es que, aunque se está construyendo el bloque desde cero tenemos jugadores con mucha personalidad que están tirando mucho del plantel. Aún tenemos mucho margen de mejora, pero es un reto apasionante y estamos al 100% comprometidos con el proyecto. Creo que la temporada del Nacional va a ir de menos a más. Tenemos un equipo con mucha juventud, pero también jugadores experimentados que nos aportan equilibrio. Es un equipo muy completo y con muchas ganas de mejorar y estoy segura que trabajando y creyendo en el proyecto que tenemos podemos llegar lejos. También disfrutamos, que es lo más importante», finalizó.