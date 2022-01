El Pabellón Polideportivo El Limón de Alhaurín de la Torre albergó este fin de semana el Campeonato Provincial de ajedrez de Málaga por Edades, organizado por la delegación malagueña y la federación andaluza, en colaboración con el club de ajedrez del municipio y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento. Un total de 177 jugadores participaron en la competición, para la que hubo cinco categorías según la edad del participante: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.

Este evento se suma a varios torneos y campeonatos que ya ha albergado Alhaurín de la Torre con la idea de reforzar los vínculos con el ajedrez y fomentar los valores asociados a este juego especialmente entre los más jóvenes. De hecho, los responsables del club destacaron que el número de aficionados y federados se ha incrementado considerablemente. El alcalde, Joaquín Villanova, insistió en que cada vez son más los niños y niñas que practican ajedrez. Esta cita era clasificatoria para el campeonato de Andalucía y para las partidas se escogió el sistema suizo a 6 rondas. Hubo trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. El cuadro de ganadores quedó así: Pablo Guirado y Anna Pabon (categoría femenina) en la clasificación Sub 8; Marcos Reque y Paula Álvarez en la Sub 10; Federico Perea y Marta Camacho en Sub 12; Juan Alberto Gómez y Catalina Colloridi en la Sub 14; y Víctor García y Claudia Hernández en la Sub 16.