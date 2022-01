La suerte tampoco acompañó al Iberoquinoa Antequera en este parón. El equipo de balonmano, que había preparado dos partidos amistosos para preparar la vuelta de la liga, ha visto como el primero de ellos, el del pasado viernes ante Puente Genil, tuvo que ser aplazado, sin tener aún asegurado poder disputar este sábado su partido ante Benidorm. Para el lateral izquierdo Luis Castro este infortunio es negativo para el equipo verde, necesitado de partidos para mejorar su rendimiento de cara a apurar sus opciones de salvación.

Luis Castro tiene claro que eran muy necesarios los dos partidos de preparación antes de la vuelta de la Liga Sacyr Asobal: “Es una pena porque teníamos ganas de comenzar a competir y empezar un poco la vuelta a la rutina, pero por problemas de Covid y lesiones no hemos podido arrancar esta mini pretemporada. Esperemos que contra Benidorm las condiciones nos respeten y los compañeros se puedan recuperar y podamos disputar ese amistoso, si no tendremos que esperar al inicio de la competición. Llevamos una muy mala racha y necesitamos encontrar que somos competitivos, empezar a rodar, y que no tengamos ningún partido de preparación nos viene muy mal”.

Para el lateral del Iberoquinoa Antequera, el primer partido de la segunda vuelta ante Ademar León puede convertirse en un punto de inflexión en la temporada. “Puede ser, es verdad que hemos tenido cambios, un par de bajas y la llegada de un nuevo compañero que estamos intentando que se acomode lo antes posible. Tenemos que puntuar como sea y el primer partido contra León además es en casa, así que tendremos que competir y pelearlo”, expuso el jugador antequerano.