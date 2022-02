El Iberoquinoa cayó el pasado sábado ante el Ademar León. El conjunto antequerano ha perdido una opción valiosísima para seguir teniendo opciones de mantenerse en la máxima categoría de la Liga Asobal. El Ademar era un rival directo que le dejaba ya a 10 puntos de la permanencia. Lorenzo Ruiz, técnico del conjunto antequerano, se mostraba decepcionado tras terminar el partido.

Ruíz señaló que el conjunto antequerano tiró el partido. “Lo que no podemos hacer es que, como no vemos opciones, empezamos a hacer la guerra por nuestra cuenta”. El equipo fue siempre a remolque y a pesar de momentos buenos, los fallos defensivos han marcado el partido. “No hacemos golpes francos, en la primera parte nos faltaba agresividad, en el 1 contra 1 nos comen. Endebles en cuando hacíamos los impares. No llegan las ayudas”, señaló el técnico

El técnico también comentó la llegada de Paulo Vinicius, que no mostró su mejor versión en el partido. “ Ha empezado la primera parte bastante mal y la segunda, se ha relajado y ese es el camino”, valoró Ruíz.

El Iberoquinoa se ha complicado la salvación, más si era posible, el técnico señala que el equipo debe “seguir trabajando”. "Lo que tenemos que hacer es competir, competir y competir; ese es el camino”. El conjunto antequerano se medirá el viernes 11 de febrero a las 20:45 horas al Logroño y aquí se verá si el Iberoquinoa consigue competir.