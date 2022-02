Las alarmas han saltado en el Real Madrid. Su delantero de referencia y jugador franquicia en las últimas temporadas, Karim Benzema, sigue sin recuperarse de las molestias que sufre en los isquiotibiales, que podrían esconder una pequeña rotura fibrilar que en el club nadie quiere confirmar. El galo lleva 17 días de baja, desde que se lesionó ante el Elche, y su situación no parece haber mejorado.

Ancelotti, señalado

El delantero no se ha entrenado aún con el resto del equipo y será baja seguro el fin de semana ante el Villarreal. Eso ha provocado que aún no esté confirmado su participación ante el París Saint-Germain. Y en caso de jugar, Benzema no lo hará en plena forma. Este contratiempo ha puesto el foco en Carlo Ancelotti y su política de no rotar y exprimir a sus estrellas en la primera mitad de la temporada.

Tu crois que rien ne va, Rassure-toi… 🌟 pic.twitter.com/XooW0bHvwX — Karim Benzema (@Benzema) 7 de febrero de 2022

Quien sí podrá estar es Ferland Mendy, el lateral izquierdo, que ya entrena con el grupo y podría estar ante el Villarreal si Carletto decide ponerle. Aunque podría no alinearlo para no arriesgar antes del PSG. El técnico italiano podría contar así con su defensa de gala formada por Carvajal, Militao, Alaba y Mendy.