El remo español decide hoy en Banyolas (Gerona) si sale victoriosa o no la moción de censura que encabeza el abogado malagueño José Agustín Gómez-Raggio, expresidente del Real Club Mediterráneo, contra la vigente mandamás de este deporte, la asturiana Asunción Loriente, única mujer al frente de una federación olímpica.

La resolución de este conflicto viene marcado por la polémica y las acusaciones graves hacia el malagueño debido a sus mensajes en las redes sociales del pasado. Y es que han salido a la luz varios tuits en los que llamaba "hijo de puta" a Pedro Sánchez y Pablo Casado, además de otros comentarios racistas contra chinos y árabes. Vinculado en el pasado reciente a Ciudadanos, también es suya la frase: "El Mundo toca estrechamente con El País en la vergonzante defensa de la putrefacta partidocracia representada por PP y PSOE".

El caso es que Gómez Raggio se defiende acusando a la vigente presidente de organizar una "intoxicación mediática para combatir la moción de censura por la gran mayoría del remo español, pretendiendo desprestigiar a los proponentes de dicha moción y a mí personalmente como candidato propuesto".

El malagueño explica: "Me entristece el juego sucio mediático en el deporte y por lo tanto no voy a entrar en él. ni permitir que nadie pretenda politizar la vida federativa. El proyecto, que lideran todos los asambleístas a los que me debo, es de mejora de nuestro deporte y de creación de un Plan Director de futuro entre todos".

Ante las informaciones aparecidas en diferentes medios de comunicación acusándolo de "hater", Gómez-Raggio es contundente: "No imaginaba que alguien de nuestro deporte pudiera ser capaz de utilizar cosas fuera de contexto para tratar de contrarrestar cualquier proceso legítimo y hacer tanto daño al remo en general. Personalmente no me siento identificado con nada de lo que se pretende deslizar. No soy ningún "hater" de nada ni he odiado a nadie en mi vida".

La asturiana Loriente lleva en el cargo desde 2018 y fue reelegida el pasado 27 de junio con 54 votos a favor, 9 abstenciones y uno nulo. Pero según el escrito en el que se solicita la citada moción de censura, "hay diferentes motivos para relevarla en su cargo".

Asunción Loriente aseguró en la Agencia EFE que el "trasfondo de la moción de censura va más allá de lo estrictamente deportivo. Es el malestar que causa a ciertas personas que sea una mujer quien esté ocupando ese puesto directivo. Esta moción de censura no solo me afecta a mí, sino que ataca a la trayectoria de la mejor época del remo español y entorpece el arranque del nuevo ciclo olímpico y de la temporada 2022". LEE AQUÍ EL COMUNICADO ÍNTEGRO.

Hoy es la fecha clave para saber hacia dónde evoluciona la Federación de Remo.