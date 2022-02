El Costa del Sol Málaga dio un paso de gigante hacia las semifinales de la EHF European Cup. Se impuso en la ida de los cuartos de final al IBV Vestmannaeyjar en Ciudad Jardín (23-34). Las malagueñas consiguieron un buen botín para la vuelta, que se juega este domingo a las 18:00 horas. Gran actuación de las panteras, que tuvieron tramos de una defensa excepcional para conseguir una importante victoria. Papel destacado de Sole López con 12 goles en una exhibición colectiva para poner pie y medio de nuevo entre las cuatro mejores de la competición continental.

Las de Suso Gallardo tuvieron una imponente puesta en escena en el duelo, poniendo el cerrojo atrás. En 10 minutos sólo encajaba dos goles, con las islandesas estrellándose una y otra vez con la muralla local. Sólo le faltaba acierto en el otro lado de la pista para despegar de manera definitiva. La capitana encontraba huecos a la carrera y martilleaba para dar las primeras ventajas (2-6, 3-7). El técnico visitante paraba el choque porque la brecha ya era grande, pero seguía acelerando el Costa del Sol Málaga. Espe López con dos goles en pocos segundos ponía la máxima y estiraba casi hasta la decena (6-14). Era un tramo devastador para las panteras, que querían ir echándole el lazo a la eliminatoria. Al descanso, 12-19.

No se relajaban las malagueñas, que daban otro giro de tuerca para continuar abriendo la tijera. Un pase por la espalda y un posterior gol de Rocío Campigli levantaba al público de Ciudad Jardín, que mostraba un ambiente de los grandes días. Un respaldo clave para esta versión espectacular. Era Isa Medeiros la que ahora ponía un 13-24 que daba fe de lo que se estaba viendo sobre el parqué. Aún así no levantaba la bandera blanca el IBV Vestmannaeyjar, que se agarraba con uñas y dientes al choque (21-29). Lo paraba Suso Gallardo, que no permitía que las suyas se abandonaran.

El Costa del Sol Málaga volvió a subir líneas y a correr y consiguió amarrar un importante 23-34 para dejar prácticamente sellada la eliminatoria. Un +11 para defender este domingo en Ciudad Jardín, donde ejercerá de local. El premio es repetir de nuevo presencia en las semifinales de la EHF European Cup. Después de la exhibición de este sábado las panteras lo acarician con las manos.