El CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se desplaza a tierras vascas este martes a las 20:00 horas para recuperar el encuentro aplazado de la jornada 18 y medirse al Azkoitia Azpeitia ISB. Si un equipo en puestos de descenso siempre es un arma de doble filo, más peligroso se convierte conforme se acerca el final de la liga regular, para el que restan nueve jornadas; si sumamos que en su último partido hicieron su mejor encuentro de la temporada y derrotaron a uno de los equipos potentes de la competición como es el Vantage Towers Alcobendas por 85-61, Azkoitia Azpeitia ISB se convierte en un caramelo envenenado. Así, el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol tendrá que salir concentrado desde el primer minuto este martes y tratar de evitar algunos errores cometidos ante Advisoria Mataró Maresme y Nou Bàsquet Paterna que hicieron que el equipo rival estuviera muchos minutos en partido.

El conjunto esteponero llega al partido con seis victorias consecutivas en la Liga Femenina Challenge y tras haber ganado en la primera vuelta en el Pineda por un contundente 73-45 al equipo vasco, pero el CAB no puede fiarse. Poco se parece este CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol a aquel y mucho ha evolucionado Iraurgi. No será fácil jugar tras cinco días lejos de casa, con rutinas diferentes y muchos kilómetros a las espaldas, más aún con una rotación reducida respecto al encuentro en tierras valencianas, pues Marta Miscenko no podrá jugar el encuentro al haber llegado al club después de la fecha en la que debía celebrarse el partido. Así, Antonio Pernas tendrá a su disposición a diez jugadoras del partido, varias de ellas con molestias físicas.

Saúl de la Torre antes de partir hacia tierras valencianas advertía que éste sería “un partido muy difícil” para el CAB Estepona de la Costa del Sol, y es que Azkoitia Azpeitia ISB “se agarra muy bien a los encuentros, tiene mucha intensidad defensiva e imprime mucho ritmo”, una seña de identidad que les llevó a sumar su cuarta victoria de la temporada este sábado.

“Tienen dos interiores muy buenas, duras y grandes que va a hacer que nos cueste, pues a poderío físico dominan mucho el juego. Además, cuentan con un perímetro muy agresivo en defensa, sobre todo en uno contra uno”, analizaba el preparador del equipo de LF Challenge, que no escondió que las jugadoras del conjunto esteponero tendrán que estar “firmes atrás y tratar de jugar rápidos y buscar que todas las jugadoras estén activas” si quieren sumar la que sería la séptima victoria consecutiva.

Centrado en el juego del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, De la Torre fue claro: “Es un secreto a voces que intentamos dominar el rebote y salir rápidos en defensa. Es nuestra línea y seguiremos así”. Por tanto, se debe esperar, si el físico responde, un nuevo partido vistoso para el espectador.

Un quinteto potente

Poco ha variado el equipo entrenado por Andoni Lazkano desde que ambos conjuntos se enfrentaran en la tercera jornada de esta temporada. Únicamente incorporaron a la joven interior Paula Sanjuan, con ficha del Primera Nacional, que la pasada campaña no pudo finalizar sobre el parqué por una grave lesión que le ha tenido apartada de las canchas durante meses.

Por tanto, lo único que ha sufrido Azkoitia Azpeitia ISB es un mayor acople de sus fichajes del verano, Juana Molina, Milena Jaksic, Anisha Goerge, y, con el paso de las jornadas dejar aún más claro si cabe su estilo de juego: defensa dura y en ataque un juego basado en la base manchega, Marguerite Effa, la interior de Islas Vírgenes, la exterior montenegrina y Sara Iparragirre, destacando Saioa Altzaga e Intza Lizarazu entre las jugadoras de rotación.

Será un duelo de casi extremos, pues las locales son el cuarto peor ataque de la competición con 60,7 puntos por encuentro, mientras que el CAB Estepona de la Costa del Sol ya es la mejor ofensiva de la Liga Femenina Challenge, sumando 75,5 tantos por choque. El conjunto vasco, que además es el tercer equipo menos efectivo en defensa, encajando 70,2 puntos por partido, tan solo ha pasado de los 70 anotados, sin necesidad de prórroga, en un encuentro esta temporada: el último, ante Vantage Towers Alcobendas, cuando se fueron hasta los 85.