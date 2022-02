El CB Marbella cayó por un contundente 69-97 ante Tizona Burgos en un Pabellón Carlos Cabezas que se llenó para ver el partido ante uno de los favoritos. El equipo de García aguantó el primer periodo a uno de los favoritos al ascenso, pero un parcial de 10-27 en el segundo acto sentenció el partido antes del descanso (31-54).

Tomó la iniciativa en los primeros compases del partido un motivado CB Marbella, que tuvo en Lazar Mutic y a Taylor Cameron a sus principales espadas ofensivas. No obstante, aunque los marbelleros estaban bien plantados en la pista, Deberry se mostraba como un tormento en la pintura y posibilitaba a Burgos a irse ganando en el primer cuarto por un ajustado 21-25 con una canasta de Cuevas casi sobre la bocina.

Tras unos primeros diez minutos con algo de ritmo y buena defensa, el CB Marbella se desactivó por completo. Un parcial de 3-15 al ecuador del segundo cuarto daba la máxima ventaja a un Tizona que las metía de todas las maneras. Cuando no era Galarreta de tres, era Diene desde la pintura. No supo emplear sus armas ofensivas el CB Marbella, que acabó cediendo al descanso por 31-54 tras un parcial de 10-27.

Francis Tomé no bajó el ritmo ante su ex equipo y sacó toda la maquinaria burgalesa. Lo intentaba de todos modos el CB Marbella, que a pesar de la diferencia no bajó los brazos y seguía en pie como se podía. Un triple de Adri Fuentes y otro de Lazar Mutic daban un respiro al equipo (51-71), que a pesar de la desventaja peleaba sin parar. Así, con tres jugadas defensivas de auténtico recital, los marbelleros se metían de nuevo en el juego con un parcial de 7-0 que obligaba a Tomé a pedir tiempo muerto. Con esto, 56-73 a falta de diez minutos pero las sensaciones ya eran bastante distintas.

La salida al último periodo siguió marcando el ritmo de un CB Marbella que de 26 puntos rebajaba la diferencia a tan solo 15 (48-73). Se metía en el encuentro el equipo, creía en la remontada y se veía capaz de todo. Borrolussi bajaba los humos con un 2+1, pero Cameron le respondía con una canasta rápida. Le faltaba algo de frescura a los azulones tras el esfuerzo de la remontada y fallaba hasta tres tiros liberados que podían bajar la diferencia aún más.

Bajo este escenario, era el conjunto burgalés el que no fallaba y Deberry y Bortolussi anotaban para devolver el marcador por encima de los 20 puntos (60-81). Ahí fue cuando entregó la cuchara el equipo, que se desfondó hasta que se quedó vacío y peleó hasta el último segundo por cada balón, pero un Tizona Burgos muy superior se llevó el triunfo por un contundente 69-97.