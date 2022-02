La guerra de Rusia contra Ucrania sigue provocando reacciones en todos los ámbitos de la sociedad. El fútbol también es uno ellos.

El jugador del Manchester City Oleksandr Zinchenko ha subido una historia desde su cuenta de Instagram en la que aparece el presidente ruso, Vladímir Putin, con un mensaje tan escueto como contundente por parte del ucraniano: "Te deseo la muerte más dolorosa y sufrida, criatura", escribió.

"Espero que mueras sufriendo la muerte más dolorosa".



Este durísimo mensaje subió a su Instagram el jugador del Manchester City Zinchenko tras la declaración de guerra de Rusia a Ucrania. Para que entendáis desde el fútbol el nivel al que ha llegado la situación. pic.twitter.com/nX3rOxbBWW — Manu Heredia (@ManuHeredia21) 24 de febrero de 2022

Zinchenko es el capitán de la selección absoluta de Ucrania pese a su temprana edad (25 años), y no es la primera vez que se pronuncia en un tema que afecte a su país. Lo hizo hace apenas dos días, en unas declaraciones en las que defendía la libertad de sus compatriotas. "Mi país pertenece a los ucranianos. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto como si no pasara nada", explicó el lateral zurdo en sus redes sociales.

Está por ver como evoluciona el conflicto. En estas situaciones, el fútbol o cualquier deporte queda en segundo plano. De momento, la liga de Ucrania ha quedado suspendida temporalmente a expensas de los acontecimientos.