El Comité Olímpico Internacional (COI) endureció este lunes las medidas sancionadoras contra Rusia y su colaboradora Bielorrusia y recomendó a todas las federaciones y organizadores de torneos que no inviten ni permitan "la participación de atletas y funcionarios rusos y bielorrusos en competiciones internacionales". En el caso de que no sea posible el COI solo permite que compitan como deportistas "neutrales". Esta nueva decisión llega ante los Juegos Paralímpicos de Pekín, que empiezan el viernes, y cuyo comité organizador todavía no se ha promunciado, y un día después de que la FIFA dejase a Rusia participar en partidos oficiales pero sin lucir nombre, ni bandera.

"El Comité Ejecutivo del COI insta encarecidamente a las federaciones deportivas internacionales y a los organizadores de eventos deportivos de todo el mundo a hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar que ningún atleta u oficial deportivo de Rusia o Bielorrusia pueda tomar parte bajo el nombre de Rusia o Bielorrusia. Los ciudadanos rusos o bielorrusos, ya sea individualmente o en equipos, deben ser aceptados solo como atletas neutrales o equipos neutrales. No se deben exhibir símbolos, colores, banderas o himnos nacionales". En directo | Rusia cierra su espacio aéreo a aerolíneas de 36 países, entre ellos España Sin comité local Esta decisión significaría que no podrían participar en los Paralímpicos con el nombre de su comité local, como ha ocurrido recientemente en los Juegos Olímpicos de Invierno o el pasado verano en Tokio. Y va mucho más allá de la determinación de la FIFA, dictada el domingo, que sí los autorizaba a jugar con el nombre de su federación. El COI ha ido mucho más allá en sus nuevas sanciones, después de que el viernes pasado, ya recomendó retirar a Rusia todos los torneos internacionales que organizaba en este 2022. Ocurrió el mismo día que perdió la final de la Champions y el Gran Premio de Fórmula Uno. Por ahora, Rusia solo mantiene la organización del Mundial masculino de voleibol, que se celebrará en agosto, aunque el vigente campeón, Francia, ya ha adelantado que no viajarán. Asimismo, el COI retiró la Orden Olímpica que le había otorgado al presidente Putin. La medida sancionadora también afectó a dos dirigentes rusos más. Uno fue Dmitry Chernyshenko, viceprimer ministro de la Federación Rusa, que había organizado los Juegos de Sochi y a quien se le vinculó con el escándalo de dopaje de Estado en la cita olímpica. Y el otro Dmitry Kozak, jefe adjunto de Gabinete de la Oficina Ejecutiva Presidencial. En el mismo comunicado, el COI decidió apoyar a todos los atletas rusas "que están realizando llamadas a favor de la paz".