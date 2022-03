La jornada 26 de la Liga no deparó cambios en la parte alta de la clasificación, aunque el Barcelona, con un partido menos, confirma su mejoría y se acerca un poco más al Betis, que cayó en el derbi sevillano. Como el equipo de Julen Lopetegui, Madrid, Atlético y Villarreal solventaron sus duelos con victorias.

El compromiso y la eficacia dieron al Levante una victoria ante el Elche (3-0) que le permite soñar con la permanencia al tiempo que frena la buena dinámica de su rival en la segunda vuelta, ya que en esta ocasión estuvo lejos de lo esperado. Un tanto de Morales en el tramo final de la primera parte puso el encuentro de cara al equipo local, que ratificó su superioridad a mitad del segundo periodo por medio de Jorge de Frutos.

El brasileño Gabriel Paulista reapareció este sábado a lo grande en Son Moix, tras cuatro meses lesionado, para firmar la victoria del Valencia (0-1) ante el Mallorca con un golazo desde 30 metros que puso fin a una racha de siete partidos sin ganar de su equipo en LaLiga, en los que solo había sumado 2 de 21 puntos en juego.

El Mallorca, que encajó la tercera derrota en su estadio (también cayó ante el Osasuna y el Barcelona), ve frenada su progresión en la tabla que había iniciado con los triunfos seguidos ante el Cádiz y el Athletic.

Con un hombre menos por la expulsión de Jorge Cuenca a la media hora, el Getafe amarró un empate frente al Alavés (2-2) gracias a la actuación del turco Enes Ünal, que firmó dos golazos con los que sostuvo a su equipo en un duelo clave por el descenso. Apagado de cara al gol en sus anteriores campañas en LaLiga Santander, a Enes Ünal le sale todo este curso. Ya acumula trece dianas y sólo Karim Benzema, con 18 tantos, ha marcado más esta temporada. El Alavés acabó desesperado con el delantero turco, que rescató al Getafe en un duelo

El Real Madrid se ha desinflado. No es el equipo fiable y dinámico de la primera mitad de temporada. Ancelotti morirá con su once, porque no cree en su banquillo. Se encomienda a su portero, Courtois, y a la chispa de Benzema y Vinicius. Y con eso le vale. Esa fue la receta en Vallecas ante un Rayo valiente que no ganó porque no tuvo puntería, mientras que el equipo blanco resolvió en una jugada brillantemente ejecutada entre el francés y el brasileño.

Victoria solvente del Atlético ante un Celta que lleva varias semanas mostrando una indolencia que no traerá nada bueno a los celestes. Lodi se reivindicó como carrilero y como goleador, con dos tantos, en un equipo que mira a Old Trafford sin dejar de lado la Liga, que debe darle la plaza para seguir el año que viene jugando en la Champions.

Los rojiblancos, que parecen haber dado un paso adelante tras el partido ante el Manchester United, saltaron al Metropolitano a enfrentarse al Celta con el mismo once que sometió a los ingleses, por más que el resultado no le sonriese en Champions. Simeone trató de seguir reforzando la autoestima de los suyos al apostar por las mismas caras. Y los jugadores lo agradecieron mostrando la misma intensidad y el mismo hambre.

Yeremi Pino, con cuatro goles, desarboló a un desdibujado Espanyol en un encuentro de completa superioridad local en el que el Villarreal impuso su ley desde el pitido inicial (5-1). Tres goles en la primera mitad, a los que se sumó el cuarto en los primeros compases de la reanudación, convirtieron al joven internacional canario en la estrella de un partido en el que el Villarreal brilló individual y colectivamente. El Espanyol, sin apenas opciones para dar réplica al conjunto castellonense, acortó distancias por medio de Bare, pero Dia hizo el 5-1 en el tramo final del encuentro.

El Sevilla se impuso 2-1 en el derbi que se disputó este domingo en el Sánchez-Piuzjuán y con esa victoria se consolida como segundo en la clasificación a seis puntos del líder, Real Madrid, mientras que el Betis frena en seco en su gran trayectoria después de ser superado por el 'eterno rival' en una primera parte en la que se vio desbordado con los dos goles encajados.

La Real Sociedad no renuncia a pelear por objetivos importantes esta temporada en LaLiga Santander y, tras su eliminación europea y de la Copa del Rey, se aferra a la competición liguera con un triunfo ante Osasuna sufrido y merecido con un gol de Aritz Elustondo. La primera mitad tuvo poca cosa, con un equipo donostiarra que llevó la iniciativa sin mucha profundidad ante un conjunto navarro que parecía buscar ese escenario para sorprender en alguna contra que no llegaría a ejecutar en este primer período.

El Barcelona sigue en línea ascendente y se mantiene en puestos de Liga de Campeones al golear este domingo en el Camp Nou al Athletic Club (4-0), gracias a los tantos de Aubameyang, Dembélé, Luuk de Jong y Memphis, que jugó los últimos minutos tras reaparecer de su lesión. El conjunto azulgrana encadenó su tercer partido anotando cuatro tantos, y esta vez lo hizo además sin encajar, algo que solo había logrado una vez en los últimos diez duelos. Mientras que el cuadro vizcaíno, con la mente puesta en la Copa del Rey, desperdició una buena oportunidad de acercarse a los puestos de la Europa League.

Granada y Cádiz empataron este lunes en el Estadio Nuevo Los Cármenes, resultado que eleva a ocho las jornadas que los rojiblancos llevan sin ganar y que supone la tercera igualada seguida de un conjunto amarillo que sigue a cuatro puntos de la salvación. La expulsión del portugués Domingos Duarte provocó que los locales jugaran en inferioridad numérica desde el minuto 33, algo que no pudo aprovechar un Cádiz, que apenas creó ocasiones de gol.