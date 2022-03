El CB Marbella viaja este sábado hasta Amorebieta para hacer frente a uno de los equipos más importantes de la competición, un Teknei Bizkaia Zornotza que no quiere perder de vista la cabeza de la clasificación. El conjunto azulón llegará al Polideportivo Larrea sin bajas en la plantilla, una vez que Shaquillo Fritz ya se ha recuperado por completo de su esguince de tobillo.

Teknei Bizkaia Zornotza cuenta en sus filas con varios de los mejores jugadores de la competición. La plantilla de Mikel Garitaonandia está comandada por Borja Mendía e Iker Sainz de la Maza, quienes junto al máximo anotador del equipo, Joe Cremo, y Reginald Agbeko, forman la columna vertebral del conjunto vasco. También se cuela entre sus mejores jugadores un Alberto Cabrera que ha cogido muchísimo protagonismo esta temporada.

Tras la derrota ante Tizona Burgos en el Pabellón Carlos Cabezas, el CB Marbella quiere recuperar las buenas sensaciones que le llevaron a abandonar la zona baja de la tabla y a colocarse en el Play Out. Ganar cada partido es una obligación para un conjunto marbellero que quiere evitar jugar por el descenso. No será sencillo, ya que el calendario le enfrentará en las próximas fechas no solo a Zornotza, sino también a Ponferrada, Ourense o Cantabria. No obstante, no hay nada imposible para un equipo capaz de todo.

El banquillo del equipo en Larrea lo ocupará Branko Macura como primer entrenador, tras la salida de Pablo García. El croata tendrá a Álvaro del Río, delegado del equipo, como asistente en Amorebieta. El club confía en el trabajo del staff técnico en un partido tan importante como el que se presenta este fin de semana.

La expedición viajará en la madrugada del viernes, para entrenar el sábado a primera hora de la mañana en el Polideportivo Larrea y hacer frente al encuentro a partir de las 18.30 horas.