Este lunes 7 de marzo ha tenido lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes el sorteo de la Fase Final de la Copa del Rey, que se celebra en el Pabellón Fernando Argüelles de Antequera del 25 al 27 de marzo. El Iberoquinoa Antequera, que partía como cabeza de serie por el hecho de ser el anfitrión, ya conoce a su rival de cuartos de final, el Ángel Ximénez Puente Genil, después de que el entrenador Lorenzo Ruiz eligiese ese lado del cuadro tras la extracción del resto de participantes exceptuando a los antequeranos y al otro cabeza de serie, el FC Barcelona.

No será un cruce fácil para el cuadro antequerano pero, como afirmaba su entrenador Lorenzo Ruiz en rueda de prensa el pasado sábado, “todos los posibles rivales en la Copa del Rey son equipos que están por encima nuestra. Por lo tanto, todos son favoritos ante nosotros. Elegimos jugar contra Puente Genil porque es un club hermano y nos gustaría que ese partido sea una fiesta, dos equipos andaluces en la Copa del Rey”.

Pero ello no quiere decir que el Iberoquinoa Antequera no vaya a plantar batalla. “Jugamos ante nuestro público y ya venimos demostrando en los últimos partidos como locales que somos capaces de ser competitivos. La Copa del Rey es un ambiente especial y, Antequera en general y el Club BM Los Dólmenes en particular, se merecen, después del esfuerzo de estos años atrás por volver a resurgir esta entidad, vivir una bonita fiesta y que el público que acuda al Argüelles esté orgulloso del esfuerzo y la entrega de sus jugadores. Ese es el mínimo exigible y estoy seguro que mis jugadores no van a escatimar energías y lo van a dar todo por meterse en semifinales”, afirma Lorenzo Ruiz.

En caso de superar al Ángel Ximénez Puente Genil en cuartos de final, el Iberoquinoa Antequera se las vería en semifinales con el ganador del encuentro que enfrentará al Bidasoa Irún y al Fraikin BM Granollers.