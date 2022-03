La educación desde la infancia, base para fomentar la equidad en el deporte

La Fábrica de Cervezas Victoria y el Marbella International University Center acogieron dos «Encuentros Deportivos» de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM) con protagonistas del deporte provincial malagueño en el marco del Día Internacional de la Mujer bajo el eslogan «Fomentando la equidad».

La internacional del Costa del Sol Málaga de balonmano Soledad López; la karateca, campeona mundial, María Torres; la nadadora y olímpica en Tokio, Paula Ruiz y la capitana del Atlético Torcal, Nuria Gómez, fueron las protagonistas ayer en una charla-coloquio moderada por la periodista Isabel Sánchez.

En cuanto al profesionalismo y la adecuada preparación física para la mujer, Nuria Gómez dijo que «hay que adaptar las cargas y adecuar al momento cíclico de la mujer y en fútbol sala queda mucho por hacer para el profesionalismo».

Por su parte, Sole López hizo hincapié en la dificultad de conciliar y en que, en su deporte, «entre las jugadoras se piensa muchísimo en ser madre; pero en España las deportistas tienen mucho miedo y poco respaldo a ser madre sin dejar de ser deportistas».

La clave para lograr romper los estereotipos de género para todas ellas se basa en la educación. En este sentido, la misma «pantera» expuso que «educar con deporte es una mejor opción y hacerlo con niñas y niños desde su infancia les quita de otras cosas mucho peores y les impide coger otro rumbo».

Así, María Torres subrayó que «la sociedad ha cambiado el chip, pero cuando yo empecé con 4 años, me decían que eso -el kárate- era de machorra». En esta línea, Paula Ruiz explicó que «cuando estaba en el colegio los niños jugaban a fútbol y las niñas miraban, eso parece que no ha cambiado» y apostilló que «hay muchos más deportes que se pueden hacer en Educación Física y no solo fútbol o voleibol».

Encuentros Deportivos en Marbella

El lunes por la tarde el acto contó con Sabrina Medero, campeona de Europa y del Mundo de kárate en la modalidad de katas; Sonia Vázquez, campeona de España de triatlón, en su categoría, distancia sprint y acuatlón; Lucía González, entrenadora del Club Waterpolo Marbella (Primera Nacional Femenina) y miembro del cuerpo técnico de la selección andaluza; María del Mar Salas ‘Peke’, capitana del ADJ San Pedro (División de Honor de Fútbol Sala) y entrenadora de base y Tamara Vázquez, capitana del Marbella FC (Segunda División Andaluza de Fútbol).

En Marbella, acto moderado por los profesionales de la APDM Gastón Iglesias y Julio Rodríguez, todas las intervinientes señalaron que la educación en casa y en los centros de enseñanzas es la base para generar igualdad verdadera en el deporte y resto de ámbitos de la vida.

Sonia Vázquez lamentó que las alumnas empiecen a excluirse del deporte por clichés heredados. «No quieren esforzarse, sudar, te dicen que se estropean las uñas si hacen deporte. Ni si quiera lo intentan, piensan más en su estatus que en los valores que les puede ofrecer el deporte».

En la línea de acabar con estereotipos, la waterpolista y entrenadora de la selección andaluza de Waterpolo, Lucía González, criticó que se siga encasillando a los jóvenes por elegir una disciplina deportiva concreta. «Los comentarios de que tienes la espalda muy ancha, que si pareces una machorra. Hay deportistas altos, bajos, gordos flacos, pero a la mujer se le critica todo».

La capitana del División de Honor, María del Mar Salas ‘Peke’, incidió en la falta de patrocinios para dar continuidad a la mujer en el deporte. «Hemos sacado un equipo de fútbol sala femenino sénior en Málaga que compite en División de Honor y lo hemos tenido que retirar por falta de compromiso. Las futbolistas no cobran ni el transporte, no hay ayudas. Deporte minoritario y mujer, estamos condenadas».

Por su parte la campeona de Europa y del Mundo sub-18 en kárate en la modalidad de katas, Sabrina Medero, lanzó un mensaje de esperanza. «Tengo 19 años y en mi deporte veo igualdad, respeto y reconocimiento sin diferencias entre hombres y mujeres. Hay el mismo nivel de conocimiento de Sandra Sánchez que de Damián Quintero».

En cuanto a la visibilidad al esfuerzo y el compromiso de la mujer en el deporte, la capitana del Marbella FC sénior, Tamara Vázquez subrayó que «echo de menos únicamente atención, preocuparse, preguntar, acercarse a ver un partido de los propios miembros de los clubes. Me lesioné el pasado verano de la rodilla y no me han preguntado cómo estoy».

Estos eventos están enmarcados dentro del programa “Encuentros deportivos” de la APDM que cuenta con el apoyo del Instituto Andaluz del Deporte, los ayuntamientos de Málaga, Alhaurín de la Torre, Cártama y Marbella, Cervezas Victoria, Famadesa, Fundación La Caixa, Trops y Coca Cola.