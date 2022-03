El Costa del Sol Málaga cumple el guion en la pista del colista (24-33)

El Costa del Sol Málaga logró dos puntos en su visita intersemanal a Lanzarote, donde recuperó el partido aplazado de la jornada 14. Las malagueñas se impusieron, no sin dificultad, al Zonzamas Cícar Lanzarote (24-33) que vendió cara su derrota. Sole López e Isa Medeiros, con 10 y 8 goles cada, fueron fundamentales para abrochar la victoria. En un miércoles donde varios rivales directos también saltaban a la pista, las de Suso Gallardo vuelven a colarse entre las cuatro primeras de la Liga Guerreras Iberdrola. No obstante, aún todos los equipos no recuperaron sus partidos. Sin mucho tiempo para descansar, las panteras se medirán este sábado en Alhaurín de la Torre al CBM Morvedre en El Limón.

Isa Medeiros abrió el primer hueco para las "panteras" con varias acciones donde se encontraba acertada (2-5, 4-7). También veía portería Talita Alves, que era uno de los cambios que introducía Suso Gallardo en el siete inicial. Arrancaron bien las malagueñas, serias, y pronto estiraban hasta diferencias altas en el marcador porque Virginia Fernández también respondía con varias paradas de mérito. Espe López en un contraataque ponía de vaselina la máxima (6-12). Las malagueñas sumaban algunas pérdidas y perdían el ritmo, con el Zonzamas Cícar Lanzarote sin bajar los brazos y peleando. Mejoraron en ambos lados de la pista y se iban con vida al descanso (12-14). Las isleñas fueron a más (15-15), aunque ahí el Costa del Sol Málaga se puso el mono de trabajo. Rocío Campigli hizo daño en el pivote y abrió la tijera de nuevo para dar tranquilidad (15-18, 18-21). Pero el colista no se rindió (24-24). Quedaban 12 minutos y Merche Castellanos le echó el cerrojo a la portería. Las "panteras" pusieron la sexta hasta el 24-33 final. Dos puntos importantes para las de Suso Gallardo de cara a continuar en la zona noble de la Liga Guerreras Iberdrola. El CBM Morvedre es el siguiente examen para el Costa del Sol Málaga. Ficha técnica Zonzamas Cícar Lanzarote 24 (12+12): Sánchez (portera), Roger (6), De León, Sánchez (2), Reyes (7), Alonso (2), Molina (6) – siete inicial – Mazaira (pt), Santana, Hernández, Martín, Bermudo (1). Costa del Sol Málaga 33 (14+19): Virginia Fernández (portera), Isa Medeiros (8), Paula García (1), Estela Doiro (4), Espe López (2), Talita Alves (3) Laura Sánchez (1) – siete inicial – Merche Castellanos (pt), Almudena Gutiérrez (-), Sole López (10), Rocío Campigli (3), Carla Barranco, Silvia Arderius (1). Árbitros: Roland Sánchez y Josep Millán. Excluyeron por las locales a De León y Roger; y por las visitantes a Almudena Gutiérrez y Espe López. Expulsaron a Talita Alves. Parciales cada 5′: 2-3, 4-6, 4-9, 6-11, 9-13, 12-14 – descanso – 15-17, 18-20, 21-24, 24-26, 24-31, 24-33. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga Guerreras Iberdrola disputado en el Pabellón Municipal de San Bartolomé (Lanzarote).