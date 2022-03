El tenista malagueño Alejandro Davidovich se despidió este domingo del torneo estadounidense de Indian Wells, después de sorprender en la primera manga al número 13 del mundo, el canadiense Denis Shapovalov, y caer en los dos siguientes sets: 4-6, 6-4 y 6-2.

Un renacido Shapovalov se vio de inicio contra las cuerdas, gracias al extraordinario nivel que Davidovich mostró nada más comenzar el duelo. Sin embargo, poco a poco fue decantándose la balanza, a favor del canadiense, que durante el primer set encadenó una total de 30 errores no forzados.

Hubo instantes en los que el malagueño soñó con encontrar el camino hacia el triunfo, como consecuencia de la irregularidad que por momentos mostraba su rival al servicio. Pero no hubo opciones de terminar de sorprender a uno de los nombres propios del tenis internacional durante el último lustro.

Cabe recordar que Shapovalov se dio a conocer en su propio país allá por 2017. Con apenas 18 años alcanzó las semifinales del Masters de Canadá, al derrotar al argentino Juan Martín del Potro y al entonces número 1 del tenis mundial, el español Rafael Nadal.

Tras derrotar a Davidovich, el jugador norteamericano se enfrentará en su siguiente partido al estadounidense Reilly Opelka, que viene de vencer al joven italiano Lorenzo Musetti.

Las lágrimas de Naomi Osaka

Una de las notas más tristes del fin de semana en este torneo la vivió en primera persona la tenista japonesa Naomi Osaka, que cayó eliminada en la segunda ronda de Indian Wells ante la rusa Veronika Kudermetova. La nipona rompió a llorar durante y después del juego tras ser insultada desde las gradas.

«Naomi, apestas», se escuchó desde el público de la pista central cuando solo se habían disputado cuatro minutos de partido y perdía por tres juegos a cero. Osaka, que ha tenido que hacer descansos en su carrera por sus problemas de ansiedad y depresión, se acercó a protestar a la jueza y, en uno de los descansos, rompió en lágrimas en su silla.

La supervisora de la WTA Clare Wood se acercó a hablar con la jugadora, que volvió a la pista totalmente desconcentrada y terminó el set con un 6-0 en contra. El público de la pista trató de animar a la japonesa con gritos de apoyo después de cada punto. Osaka, ya en la segunda manga, ofreció batalla hasta que Kudermetova quebró su servicio en la recta final.

Como es habitual en el torneo, las jugadoras tomaron la palabra luego. Osaka felicitó a su rival y dijo: «Para ser honesta, siento que me han abucheado antes aquí y no me ha molestado. Pero he visto un video de Venus y Serena siendo abucheadas aquí. Si nunca lo han visto, deberían hacerlo». «No sé por qué, pero se me metió en la cabeza y se repitió mucho», afirmó la tenista japonesa.