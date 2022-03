Dos derrotas en 25 partidos, ese era el balance del líder de la Liga Femenina Challenge, el Barça CBS antes de su visita a Estepona, donde no solo se marchó sumando el tercer partido perdido de la temporada y complicando cantar el alirón la próxima semana en casa, sino que el conjunto entrenado por Isaac Fernández se quedó en la menor anotación de la temporada gracias a un excelente trabajo en defensa del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que después de perder en Vigo supo recomponerse en apenas unos días para sacar su mejor versión en casa apoyados por un pabellón completamente lleno que supuso un extra de valor incalculable.

La dinámica anotadora de ambos equipos durante la temporada posiblemente no hacía presagiar el partido que se iba a vivir en el Pineda, pero ese es en parte el trabajo de entrenadores y cuerpo técnico: saber plantear algo ‘inesperado’ y que sus jugadoras sean capaces de ejecutarlo para llegar al objetivo. Alejandra Quirante abría el marcador con un triple, pero tardaría el conjunto blaugrana en volver a ver aro. Ana Pocek respondía en la pintura y después volvía a sumar tras una recuperación de Gema García y llegando desde atrás para anotar a placer. Habían transcurrido casi cinco minutos de cuarto y el marcador apenas era 4-3. El trabajo atrás de ambos equipos empezaba a dejar claro que, aunque gana quien más anota, en este partido la defensa llevaría a la victoria.

Corría el reloj, pero el tanteo apenas avanzaba. Una nueva canasta de Ana Pocek situaba en el electrónico del Pineda el 7-3, con 3’34” para finalizar el primer periodo, e Isaac Fernández tenía que parar el partido pues el Barça CBS chocaba una y otra vez ante la muralla defensiva local. Más de seis minutos después de la primera canasta, y de nuevo desde más allá del arco, Itziar Llobet volvía a sumar para las visitantes, que llegaron a dar la vuelta al marcador en un leve intercambio de canastas, pero una falta de Nuria Martínez sobre lanzamiento de Jone Azkue otorgaba a la jugadora vasca tres tiros libres cuando restaban cuatro segundos y ponía desde el 4,60 el 14-12 con el que se cerraría el primer cuarto.

Las pérdidas de balón estaban siendo el principal lunar para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol en el primer tramo de partido, y es que eran ya una decena cuando apenas se habían jugado 13 minutos de encuentro, aprovechándolas bien las visitantes, que daban la vuelta al marcador (14-16) y provocaban el tiempo muerto de Antonio Pernas. Volvía a erigirse la montenegrina como líder del equipo, anotando primero sobre la bocina, después robando un balón a Carolina Guerrero y finalizando ella misma la contra y completando el parcial de 6-0 tras anotar después de rebote ofensivo (20-16, min. 16).

No lograba anotar el juego el Barça CBS, que parecía que rompería la dinámica desde la línea de tiros libres, pero Abbie Wolf erró los dos y no sería hasta algo después cuando Quirante, de nuevo desde el cuatro sesenta, sumaría para las suyas tras casi tres minutos sin ver aro. La dinámica positiva del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol se prolongaba, sumando Marta Miscenko una canasta bajo los tableros y teniendo tiro adicional, volviendo a parar Isaac Fernández el partido. Sumaba la letona el lanzamiento y, con 2’21” para el descanso, el tanteo era 24-17. Quirante desde la esquina primero e Llobet después, a falta de 11 segundos, neutralizaban casi por completo la ventaja local. Pidió tiempo muerto Antonio Pernas para pintar en la pizarra una última jugada, pero no pudieron anotar, llegando al descanso 24-23, con Pocek sumando 15 para las locales.

Tras el paso por vestuarios, Llobet tomaba galones y sumaba dos canastas que ponían por delante al Barça CBS (26-27, min. 22), coincidiendo con los minutos en los que más le costó ver aro al CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol que a base de un buen trabajo atrás no permitió a las visitantes marcharse en el marcador.

Coincidiendo con el ecuador del tercer cuarto el tanteo era de 27-27, unos guarismos más habituales en el caso del cuadro esteponero con 15 minutos de choque. Los primeros puntos de Marta Canella en el partido (27-29, min. 26) devolvían la ventaja a las catalanas, pero pronto respondía Gema García y luego sumaba Yaya Diop, provocando además una pérdida de balón de la veterana Nuria Martínez, con 3’12” para acabar el cuarto, que provocaba que Isaac Fernández tuviera que pedir de nuevo un minuto. El marcador volvía a estar a favor de las de casa: 31-29

Una antideportiva a Gema García para evitar una contra concedió a Canella dos tiros libres, que no erró, y el Barça CBS, tras dos lanzamientos a final de posesión, lograba sumar un triple de Carolina Guerrero, aunque Azkue respondió en la siguiente jugada. Sumaba Canella de nuevo para las blaugranas y se llegaba a los últimos diez minutos con 36-36 en el luminoso del Pineda y todo por decidir.

La concentración de salida en el último cuarto y las canastas de Pocek y Stockton daban cuatro puntos de ventaja a las locales, una renta mínima en casi cualquier encuentro, pero que en un partido a guarismos tan bajos suponía un primer golpe para encarar el tramo final. Recuperó entonces Julia Rueda el balón en un saque de banda y sumaba fácil a la contra, aunque Maja Stamenkovic estiraba la ventaja, que pudo ser mayor gracias a un aro pasado de Esther Moreno que finalmente se salió. Aún así, el técnico blaugrana, con 5’07” por jugar, volvía a parar el partido para tratar de buscar soluciones.

Aparecía entonces, una vez más, Llobet, que recortaba hasta el 43-40, y dos personales seguidas de Pocek, que llegaba a la cuarta, metían al equipo en bonus. No aprovechó su visita a la línea de tiros libres Quirante, como sí lo algo después Laura Stockton, que ponía el 48-41 en el luminoso con 1’36” por jugar, consumiendo Isaac Fernández su último tiempo muerto del partido.

Nada pudo hacer el equipo visitante en el tramo final. El entramado defensivo del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol no permitía a su rival encontrar tiros rápidos ni cómodos y en vez de acercarse, el Barça CBS veía la victoria cada vez más lejos. Al final, las de Antonio Pernas se impusieron por 54-42, con Ana Pocek rozando un nuevo MVP de la jornada y el Pineda, con más de 350 almas animando, estallaba en una fiesta.