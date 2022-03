El Costa del Sol Málaga llega pleno de confianza para uno de los momentos cumbre de la temporada. Las panteras han enlazado cuatro triunfos y aterrizan con una dinámica ganadora en las semifinales de la EHF European Cup. En las dos siguientes semanas se jugarán a ida y vuelta la eliminatoria por pelear por el título ante el ZRK Bekament Bukovicka Banja serbio. Este sábado se impuso con comodidad en Carranque al Balonmano Morvedre (33-16), en un duelo decidido en la primera mitad tras un gran arranque malagueño. Las de Suso Gallardo vuelven a Europa después de hacer los deberes con nota en la Liga Guerreras Iberdrola, donde han aprovechado este tramo para consolidarse entre las cuatro primeras.

Las panteras se plantaron con seriedad sobre las tablas del José Luis Pérez Canca, en un inicio donde mostraron músculo y comenzaron a edificar la victoria. Isa Medeiros abría el camino y sería Paula García la que tomaba el testigo para abrir la tijera hasta el 9-2. Las locales encontraban con facilidad a la sexitana en el pivote, donde sumaba cuatro goles en el inicio. Vicente Sos para el duelo, pero iban en velocidad de crucero las malagueñas, que continuaban estirando. Silvia Arderius elevaba la diferencia por encima de la decena (16-4) y la superioridad era manifiesta en un momento donde Suso Gallardo ya repartía minutos. Las valencianas cortaban la sangría para el 17-8 al descanso.

: Merche Castellanos, Medeiros (7), Arderius (5), Doiro (2), Espe López (1), Paula García (5) Laura Sánchez (3) – siete inicial – Virginia Fernández (pt), Campigli (1), Desi Segado (2), Almudena Gutiérrez (2), Carla Barranco (1), Talita Alves (3). CBM MORVEDRE(16) : Encinas (pt), Guerisoli (-), Barbosa (4), Romero (-), De Uriarte (-), Benedetti (1), Martín (4) – siete inicial – Solano (-), Botella (-), Corimberto (2), López (1), Tisato (1), Gámez (2), Rubira (1), Roda (-).

: 3-1, 7-2, 10-3, 14-4, 16-6, 17-8 – descanso – 20-9, 22-11, 25-12, 28-15, 28-16, 33-16 PABELLÓN: José Luis Pérez Canca (Carranque). 400 espectadores.

No se abandonaba el Morvedre, al que los goles de Shandy Barbosa, de vuelta en España tras una etapa en Rumanía, habían dado mucho oxígeno en el comienzo. No levantaba el pie el Costa del Sol Málaga, donde Virginia Fernández ahora sumaba paradas de mérito y levantaba a la ruidosa afición de Carranque. Medeiros seguía encontrando huecos en la defensa visitante y llenando el zurrón (24-11). No pasaron apuros las de Suso Gallardo, que mantuvieron la concentración hasta el final para sumar dos puntos importantes para mantenerse en la zona alta de la Liga Guerreras Iberdrola. Ahora llega un punto álgido, con la final de la EHF European Cup en juego. Son palabras mayores. La ida se disputará el próximo sábado a las 18:00 horas en Carranque, con la venta de entradas anticipadas ya activada. La cuenta atrás está activada. Europa espera.