Elena Cuadrado: "Me motiva luchar por títulos en Málaga"

El Costa del Sol Málaga ya ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hace una semana: el fichaje de Elena Cuadrado (Palencia, 1999) para que forme parte de la próxima plantilla del Balonmano Málaga Costa del Sol. La palentina de 22 años, de 1.71 metros y 68 kilos actúa como primera línea en el perfil izquierdo, aunque también puede desempeñarse en el derecho. Procede del Caja Rural Aula Valladolid, para el que ha jugado las últimas cinco temporadas después de llegar desde el Balonmano Palencia de su ciudad natal.

Internacional en categorías inferiores con la selección española, su progresión ha sido muy grande estas últimas campañas, habiendo jugado más de 100 partidos en la Liga Guerreras Iberdrola, en los que marcó más de 350 goles (en el presente curso es la cuarta máxima anotadora de su equipo con 56 tantos).

La lateral habló este lunes por primera vez como futura jugadora del Costa del Sol. «Estoy muy contenta por el fichaje. A lo largo de la temporada he sentido que quería irme y probar cosas nuevas y cuando el club se puso en contacto conmigo valoré la opción y tras pensarlo bien me parece una oportunidad bastante buena para seguir creciendo y disfrutando del balonmano. Con muchas ganas de la temporada que viene», asegura, mientras da las razones para su fichaje por las panteras: «El Costa del Sol Málaga es un club que ha venido haciendo las cosas muy bien en los últimos años, ha crecido muchísimo tanto a nivel de juego como de club. Ahora mismo tiene unas jugadoras muy expertas y con muchísima calidad, de las que seguro voy a aprender un montón de cosas y a las cuales admiro un montón. Jugar con ellas va a ser super emocionante y tengo muchas ganas».

Elena Cuadrado pone las expectativas altas antes de su aterrizaje en Málaga, confía en lo que se está construyendo. «El club ha creado muy buenos proyectos y desde mi punto de vista el próximo también va a ser bastante bueno. El equipo va a poder competir por los puestos de arriba, a luchar por títulos como la Copa de la Reina o la competición europea. Es algo que obviamente me motiva muchísimo, creo que el equipo va a dar mucha guerra la próxima temporada. Seguro que va a estar en los puestos de arriba», explica, para analizar qué puede aportar al equipo dirigido por Suso Gallardo: «A nivel deportivo en cuanto a la defensa creo que puedo venir bastante bien, es una parte del juego que creo que se me da bien y me gusta. En el ataque siempre se me ha etiquetado como una jugadora con un uno contra uno fuerte y de gran potencial. Creo que puedo ir bien con su estilo de juego».

Ya se despidió del Aula Valladolid, un club crucial para su crecimiento y donde pasó un lustro, para el que tiene de nuevo buenas palabras. «Primero de todo quiero mandar un mensaje a la afición del Aula Valladolid diciendo que pueden contar conmigo por supuesto hasta que acabe la temporada, voy a estar luchando con el equipo en Huerta del Rey hasta el último partido», termina Elena Cuadrado, que manda un mensaje a los fieles de las panteras: «A la afición de Málaga quiero decirles que tengo muchas ganas de jugar allí, de ver el ambiente que se crea en los partidos. Seguro que también es estupenda y apoya muchísimo al equipo».

El club ha llegado también a un acuerdo, pendiente de hacerse oficial, con la brasileña Gabi Pessoa para que se incorpore al equipo a partir del próximo verano.