"Es un error muy grave que los ciclistas dejen los estudios porque no trae nada bueno a nuestro deporte"

¿Ciclista por accidente?

Por enfermedad. Yo soy del año 84, crecí con el boom de los Tour de Induráin. Cuando era pequeñito, en mi barrio se jugaba al fútbol y también a carreras de bicis. En mi familia siempre se siguió el ciclismo y mi padre y mi hermano eran ciclistas aficionados, por lo que desde pequeñito lo mamé en mi casa.

Sin embargo, no empezó a competir hasta cadetes.

Sí, empecé relativamente tarde para el modelo actual. No viene mal en el contexto que estamos para demostrar que no hace falta la especialización temprana que estamos haciendo ahora. Empecé tarde porque la infancia la dediqué a jugar, a aprender e hice todo tipo de deportes. Estuve en tenis, fútbol, atletismo y natación. Y al final me quedé con lo que más me gustaba.

¿Tan malo era en el resto de deportes?

Siempre digo que como era tan malo en lo demás, cogí el ciclismo. En realidad, no se me daban mal porque tengo un talento físico.

¿No tuvo la tentación de quedarse con otro deporte?

Bueno, hasta los 15 años probé de todo, pero tiré por el que más me tiraba y aportaba personalmente.

Con 37 años ha empezado a estudiar CAFD. ¿Tiene como objetivo seguir vinculado al deporte?

Lo hago como reto personal. En mi casa tuve el ejemplo de mi madre, que no pudo estudiar porque muy joven se tuvo que poner a trabajar y no acabó ni la EGB. Y siendo ya madre de tres hijos, trabajando y cuidando la casa, se sacó todo, hizo el acceso a la Universidad criándonos a nosotros y trabajando, y se sacó la carrera de psicología. Pasó de trabajar en los autobuses escolares a ser psicóloga. Hoy soy padre y ese ejemplo que me dio mi madre me gustaría dárselo a mis hijos. La UCAM me da todas las facilidades y por eso me he matriculado en Murcia. Me dan todas las facilidades que un deportista profesional requiere porque yo me paso 300 días del año fuera de casa y no puedo venir a las clases.

¿Cómo se saca tiempo para entrenar, familia y estudiar?

Cuestión de organizarse. Aprovecho mucho los viajes, los tiempos muertos. Tengo mis técnicas y utilizo el teléfono para grabar los temas y luego los escucho. Entreno seis horas diarias y también tengo que descansar. Llevo peor los trabajos, que me quitan tiempo.

¿Ha llamado la atención en el pelotón que usted estudie?

Hay mucha gente que me pregunta cómo lo hago y, además, ha despertado un interés en el pelotón. Tengo la impresión de que no voy a ser el último en retomar los estudios porque la gente se está concienciando de que es importante.

Muchos ciclistas abandonan muy jóvenes los estudios...

Es un error muy grave que no trae nada bueno ni a nuestro deporte ni al propio individuo. Históricamente el ciclista está catalogado como un burro que solo sabe sufrir y pedalear. Es importante darse cuenta que eso no es así, que el ciclista puede hacer otras cosas organizándose. Yo no tengo el talento de Alejandro Valverde, pero sé que con trabajo puedo llegar. El ciclismo inculca unos valores muy bonitos que, llevándolos a otra faceta de la vida, te pueden aportar mucho. Es importante que el ciclista se dé cuenta que tenemos unos instrumentos buenos para hacer otras cosas y es fundamental que lo hagamos.

Ahondar en la actividad física y el deporte también le ayudará a comprender las técnicas de entrenamiento.

El ciclismo es un deporte en constante evolución, donde hay que reciclarse. En los últimos años se ha tecnificado mucho y ha entrado en las facultades, que han aportado cosas extraordinarias. Estudiar CAFD me sirve para preguntarme un poco el porqué de las cosas y para actualizarme. Me está aportando mucho porque estoy encontrado respuestas a muchas cosas que había vivido empíricamente, pero no sabía poner el nombre. Me está sirviendo como instrumento para ser mejor ciclista.