Retiro espiritual para las «panteras» antes de la batalla en Serbia

El Balonmano Costa del Sol afronta una semana muy importante, que culminará este sábado en el partido de vuelta de la eliminatoria de semifinales de la EHF European Cup ante el Bekament Bukovicka Banja.

Las malagueñas se jugarán en cancha balcánica el pase a la finalísima europea con 15 goles de ventaja, tras el brillante 36-21 firmado por el equipo de Suso Gallardo en el choque de ida jugado el pasado sábado en Carranque.

La expedición malagueña se desplazará este jueves al mediodía desde Málaga a Belgrado, haciendo escala en Zúrich. Desde la capital de Serbia se desplazarán vía carretera a Topola, donde montarán su cuartel general en el Hotel Oplenac, a unos 14 kilómetros de Arandjelovac, ciudad en la que se disputará el sábado el partido, a partir de las 19.00 horas, en el SRC Sumadija, con capacidad para 2.000 espectadores.

En este tipo de eliminatorias, es habitual que sea el equipo local el que organiza el viaje de su rival, hotel incluido. La semana pasada, el conjunto serbio montó su campamento base en Torremolinos y tuvo todos sus desplazamientos por Málaga cubiertos por parte del Balonmano Costa del Sol Málaga. En esta ocasión, todo lo que pase desde que el equipo aterrice en Belgrado hasta que el domingo regrese a España lo ha organizado el Bukovicka Banja (hotel, horario de entrenamiento, desplazamientos en autobús...).

El Hotel Oplenac de Topola en el que se alojarán las malagueñas es un lugar idílico, rodeado de vegetación y en el que las «panteras» podrán preparar con tranquilidad el duelo del sábado frente a Tamara Kocic, Sara Garovic, Katarina Stepanovic y compañía.

Un hotel en medio de la nada

Situado en el corazón de Sumadija, a unos 76 kilómetros de Belgrado, es un lugar ideal para relajarse. Y es que las «panteras» malagueñas se encontrarán con una instalación hotelera que cuenta con modernas habitaciones, centro de SPA, restaurante, lobby, jardines, sala de conferencias y team building. Dentro del centro SPA se puede disfrutar además de una piscina, sauna, baño de vapor y masajes.

Aunque la eliminatoria está muy encauzada y el pase a la final parece «hecho», lo cierto es que las serbias no han perdido ningún partido en Europa en su pista este curso y seguro que habrá un buen ambiente en las gradas para tratar de que su equipo logre el milagro de la remontada.

Todavía se habla en Málaga de la atmósfera vivida el sábado pasado en Carranque, con lleno hasta la bandera, y que fue clave para el abultado resultado final del partido. «Carranque nos llevó en volandas, con esta afición animando y este pabellón lleno es muy complicado poder ganarnos. Llevo 14 años en este club y creo que jamás he visto Carranque de esta forma. Lleno hasta la bandera y con la gente sin parar de animar. Fue una olla a presión, una caldera, y ojalá siga siendo así porque lo necesitamos. Es el jugador número ocho y nosotros no le vamos a defraudar», aseguró el técnico Suso Gallardo.

Silvia Arderius también se mostró impresionada por lo que se vio el sábado en las gradas: «Increíble, lo que vivimos no lo había vivido todavía en Málaga. Prácticamente en ningún sitio en los que he jugado. Para nosotras es muy importante, desde aquí dar las gracias a la gente. Para ellos a lo mejor es sólo venir a un partido de balonmano, pero para nosotros es muy importante que nos apoyen así. Que en los primeros minutos cuando costó más hacerse al partido estuvieran animando, cada gol te lo coreen. Cuando no tienes fuerzas sacas más y para nosotras es un placer jugar así», dijo la madrileña.

La final de la EHF, a 60 minutos

La cuenta atrás para la segunda entrega de la eliminatoria ya está en marcha. El Costa del Sol Málaga quiere ser el sábado finalista de la EHF European Cup. Por delante, 60 minutos en Serbia para cerrar una eliminatoria que marcha 15 a favor y que no se les puede escapar.