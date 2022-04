El Costa del Sol Málaga quiere poner la guinda y certificar el pase a la final de la EHF European Cup, donde se plantaría por segunda temporada consecutiva. Tendrá que hacerlo en Arandjelovac, a poco menos de 100 kilómetros de Belgrado. Allí se mide esta tarde al ZRK Bekament Bukovicka Banja a las 19:00 horas ante las cámaras de EHF TV para defender la ventaja de 15 goles (36-21) que consiguió en Carranque hace ahora siete días. El SRC Sumadija, con capacidad para 2.000 espectadores, se prepara para un gran ambiente en busca de una hazaña con tintes históricos. Tratarán de evitarlos las panteras, con pie y medio en la eliminatoria para revalidar corona.

Ya está en Serbia el equipo malagueño, que se desplazó este jueves desde la Costa del Sol con escala en Zúrich hacia la capital balcánica. La expedición comandada por la presidenta Pepa Moreno está alojada en Topola, una pequeña localidad cercana a Arandjelovac, donde este viernes se ejercitará por primera vez. «Tenemos un pasito en esta final, muy mal lo tendríamos que hacer para no conseguir estar ahí. Pero bueno, es importante salir fuertes en Serbia porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Tenemos que ir a lo nuestro y zanjar la eliminatoria cuanto antes», asegura Estela Doiro en la previa.

La primera línea gallega hace hincapié en la dinámica ascendente en la que están las de Suso Gallardo en las últimas semanas, con punto álgido hace una semana en la ida. «Al final no es sólo el +15, son las sensaciones con las que salimos y lo que vivimos en la pista. Estamos en un momento muy bueno y tenemos que seguir con esta progresión hasta final de temporada», afirma. Y tiene claro qué deben hacer para evitar cualquier susto del ZRK Bekament Bukovicka Banja, que jugará con sus opciones por escasas que puedan parecer. «Salir con todo. Estar fuertes en defensa y no dejarlas jugar, como hicimos sobre todo a partir del minuto 15 de la primera parte y la segunda. Ellas estaban bloqueadas, no sabían por donde tirar. Apretamos mucho en defensa y pudimos hacer lo que más nos gusta que es salir a la contra y ahí cogimos la mayor renta de goles», finaliza. En Serbia tiene que confirmar su presencia en la final de la EHF European Cup el Costa del Sol Málaga.