Thibaut Courtois no es un futbolista convencional. Presume de madridismo siendo el portero al que Sergio Ramos marca en Lisboa el gol en el descuento que permitió después al Real Madrid conquistar la Décima. Además, 'La Jirafa', como le bautizó Sergio Reguilón, habla con una franqueza que levanta ampollas incluso en el vestuario blanco. El Madrid ha pasado del 'Ángel' Casillas a 'San Thibaut'. No hay partido en el que el belga no realice un par de intervenciones decisivas, como ante el Celta el sábado en Vigo. Courtois es, junto a Benzema, el bastión del equipo en las últimas temporadas.

💬 @thibautcourtois: "Espero seguir ayudando al equipo, a mantener la portería a cero y a hacer paradas importantes."#UCL pic.twitter.com/1hntwBbkZ0 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 5 de abril de 2022 Un podcast con Spotify El meta siempre deja titulares ante los micrófonos. Como tras caer goleados en el Bernabéu ante el Barcelona (0-4), al no esconder su enfado: "Hemos dado una imagen inaceptable. Este escudo merece que luchemos siempre. Un partido puede ir mal, pero hay que luchar. Y lo hemos dejado de hacer en el segundo tiempo… El resultado pudo haber sido mucho peor". Declaraciones que gustaron más a la afición que a un vestuario que suele lavar dentro sus trapos sucios. No obstante, nadie se atrevió a llamarle la atención porque el belga salva al Madrid partido tras partido. Hace unos días Courtois estrenó su podcast ‘Thibaut Talks’ en Spotify, patrocinador del Barça. Algo incómodo para el Madrid. ‘Tibu’ decidió regresar a España para tener a sus hijos cerca y el Chelsea lo vendió al Madrid. A su llegada Julen Lopetegui fomentó la competencia entre Keylor, el portero de las Champions (2016-18), y Courtois, lo que descentró al belga. Hoy es un referente madridista dentro y fuera del campo. Thibaut regresa a Stamford Bridge para medirse al Chelsea, club en el que militó cuatro temporadas, entre 2014 y 2018. Pero no será la primera vez que defienda la portería visitante, ya que en 2014 fue clave en la clasificación rojiblanca para la final de Champions con sus paradas. Estaba cedido al Atlético por el Chelsea, pero jugó. En estos días el belga se deshacía en elogios en su podcast con el aún club de Abramovich: "El Chelsea es un equipo especial para mí. Me ayudaron a ser el portero que soy. Me ficharon con 18 años y me dieron la oportunidad de ir al Atlético, de jugar la Premier y de ganarla. Sigo teniendo amigos allí". La grada blue, sin embargo, le recibirá con aspereza y gritos de ‘traidor’ y ‘snake’ (serpiente), apodo que le puso al marcharse. 📌 Stamford Bridge#UCL pic.twitter.com/IIlIe1ZcJl — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 5 de abril de 2022 El Madrid quiere vengar la eliminación del año pasado en semifinales ante el vigente campeón de Europa. Los londinenses viven días complicados por la salida de Abramovich, dada su cercanía a Putin. Pese a ello, los blancos, que esperan que Ancelotti dé negativo para que viaje a Londres, no se fían y esperan un partido complicado. "Necesitamos ponerle intensidad. El año pasado nos eliminaron en semifinales. Esta vez espero pasar y ganar la Champions, que es lo más grande con un club", apunta el belga. Courtois sueña con ganar la Copa de Europa con el Madrid y el destino podría cruzarle con su pasado, Chelsea en cuartos y Atlético en semifinales. Pero Thibaut vive en el presente: "Veo el escudo del Real Madrid y pienso: ¡Pellizcadme! No es un sueño, ¿verdad? Nunca imaginé que un día podría jugar en el Madrid".