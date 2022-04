El programa «El deporte va por barrios» llegó a su ecuador este jueves con la celebración de su tercer encuentro en Lagunillas. La jugadora del Costa del Sol Málaga, Estela Doiro, fue la protagonista de una charla que se tituló ‘Discapacidades sensoriales: aprender a escuchar la sordera’, y que fue conducida por el periodista Jesús Noguera en los salones de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. La central gallega, internacional con la selección española y graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y en Educación Primaria, padece problemas de audición por una enfermedad hereditaria y degenerativa y pidió ante el medio centenar de asistentes «normalizar la discapacidad auditiva y los audífonos».

«Creo que los problemas de visión están normalizados y la audición no lo está tanto. Ojalá que entre todos lo consigamos, sigamos dando pasos, y que esa integración la podamos lograr», subrayó Estela Doiro, que cree que ante problemas de audición «hay que llevarlo con naturalidad y pidiendo ayuda cuando se necesita», poniendo asimismo énfasis en la prevención: «Todo tiene remedio, hay cosas peores». Esta discapacidad, que le hace llevar dos audífonos que se quita cuando compite, no ha sido ningún obstáculo para Estela, que animó a los asistentes, pertenecientes a diferentes colectivos y equipos de personas sordas, a la práctica deportiva: «Todo el mundo es capaz de empezar y de triunfar en un deporte independientemente de la discapacidad que tenga ya que cada vez hay más clubes especializados. Yo tengo más facilidad porque no tengo discapacidad total. Pero todos somos capaces de triunfar en el deporte, cada vez hay más medios y personas más preparadas para entrenar. Y debe hacer deporte».

La jugadora del Costa del Sol Málaga expuso su caso personal: «Empecé a notar que perdía audición hace tres o cuatro años o así me empecé a preocupar porque escuchaba la tele muy alta, hablaba muy alto, no escuchaba, no podía chivar en los exámenes y me empecé a preocupar seriamente. Fui al otorrino, tenía problema de audición, una enfermedad degenerativa y hereditaria». «Tenía que elegir entre operarme ya o jugar, porque va a más. Pero soy cabezota, quiero seguir jugando, y el día que lo deje, si puedo recuperar algo... Pero no pasa nada por llevar audífonos, con ellos puedo escucharlo todo. Siempre procuro ponerme cerca, intentar leer los labios... Y si no entiendo, pregunto. Los que me rodean tienen más paciencia», siguió la gallega, que confesó: «Sí me impactó. Soy muy joven para tener que llevarlo. Es un tema tabú. Me impactó, me preocupaba también lo estético, pero es una tontería. Y no pasa absolutamente nada».

El encuentro, de más de una hora de duración, estuvo iniciada por la directiva de la APDM Isabel Sánchez, que quiso dar voz a los dos patrocinadores del programa: la Fundación «la Caixa», y la Diputación Provincial de Málaga, que se incorpora en esta charla como colaborador del proyecto social. Francisco Ramos y Borja Vivas, respectivamente, abogaron por inculcar los valores del deporte a la sociedad para hacerla más inclusiva.

En esta ocasión especial se contó con la inestimable ayuda de dos intérpretes en lengua de signos –que también reivindicaron su labor pidiendo su figura en el mundo del deporte–, y que simultanearon el contenido de la charla, que se hizo coloquio en su tramo final y que contó con la participación mediante un vídeo del cómico Tomás García, que también tiene problemas de audición: «El 90% de los españoles tiene gafas, por qué no audífonos», normalizó.

También hubo lugar para las intervenciones, entre otros, de Gregorio García, vicepresidente de la Sociedad Federada de Personas Sordas; de Borja Fernández Flores, tesorero del laureado Club Deportivo de Sordos de Málaga (CDS), club con más de 60 años de historia; o de Félix Moreno, presidente de la Peña Malaguista de Personas Sordas. Todos coincidieron: «Los sordos pueden participar en una multitud de deportes. El gran problema son las barreras, árbitros, discriminación, les quita motivación y autoestima y eso afecta. Estela es un claro ejemplo de avance y superación, no está todo perdido y hay que seguir. Ahora estamos mejorando».

Al final del acto, Estela Doiro hizo entrega a la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga de una camiseta del Costa del Sol Málaga firmada por todo el equipo.

‘El deporte va por barrios’, impulsado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga con el patrocinio de Fundación La Caixa y la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga, se desarrolla mensualmente en barrios de la capital durante el primer semestre del año 2022.