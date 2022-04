El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), noveno en la clasificación oficial del Gran Premio de Las Américas de MotoGP, ha reconocido sincero este sábado que no creía en él mismo.

"Es fácil. Durante el fin de semana ha ido bien, he trabajado bien, con ritmo, pero en la calificación he salido con tráfico, no he querido tirar y no he creído en mí y ha sido error mío. Además, con el segundo neumático hemos tenido algunos problemas con la moto y es la razón por la que no he podido tirar como quería y encima creía que tenía una vuelta más, así que error mío", se lamentó Márquez.

"La primera línea no era posible, pero la segunda sí que era mi posición, aunque tengo que estar contento por salir noveno, porque era mi peor vuelta e incluso así salgo noveno, pero será difícil salir desde ahí e intentar adelantar a los pilotos Ducati; la carrera es larga y veremos", explicó el piloto.

En cuanto a las declaraciones de Quartararo, que dice que es el "favorito", el piloto de Repsol Honda aseveró que no puede serlo.

"He tenido un fin de semana extraño y era la única forma de sobrevivir a él; tiré sólo algunas vueltas el viernes y hoy, pero no he tenido un entrenamiento normal hasta el cuarto libre y ahí he tratado de entender cuál es mi ritmo, pero en el warm up haré otras cuatro o cinco vueltas y a esperar a la carrera, aunque empezando noveno no puedo ser el favorito. Bagnaia, Quartararo y Bastianini tienen buen ritmo".

En cuanto a su ausencia en Argentina, Marc Márquez afirmó que "perderte un gran premio no te hace perder la velocidad ni nada, sí es verdad que es la combinación de muchas cosas, porque vengo de uno de los peores fines de semana en MotoGP, con un gran 'highside' y es normal tener algunas dudas en uno mismo y he tratado de coger confianza".

"En los cuartos libres he pilotado bien, pero en la Q2, cuando he puesto neumático nuevo, no lo sentía y he tenido un poco de miedo, sin tirar como quería y, si bien en el tiempo ideal estaría ahí, no ha salido la vuelta. En todo caso, no está mal, estoy contento con el día y descontento con la posición, porque me gustaría salir en segunda fila", insistió el piloto de Repsol Honda.

Márquez aseguró ser el de siempre y se preguntó si había tomado menos riesgos hoy que en Indonesia. El piloto se ha respondido que no.

"Han sido más o menos los mismos, cuando pongo neumáticos nuevos, empujo. En Indonesia el problema fue que cada vez que apretaba con neumáticos nuevos me caía: en el segundo libre y en el oficial, pero el resto del tiempo era capaz de mantenerme en la moto, de ser suave y de trabajar en el ritmo de carrera", añadió.

"Hoy también he apretado, y lo haré otra vez en Portimao, pero sí que es verdad que después de un fin de semana como el de Indonesia, después de estar dos semanas completamente fuera, no sólo en la parte física sino también en la cabeza, lo que haga aquí es muy importante para mí y no puedo encarar el fin de semana en modo ataque, tengo que pensar en entender y es lo que he hecho a lo largo de todo el fin de semana. Y es lo que haré mañana", continuó Marc Márquez, quien no dudó a la hora de afirmar que apretará mañana, porque, según ha puesto de relieve, está "aquí para competir, no para dar vueltas".

Sobre los cambios en su nueva moto, Marc Márquez ha recordado que "más o menos" lo entendió desde que probó por primera vez esta moto. "Es verdad que tenemos que tener cuidado y hacer pruebas en más circuitos, pero hoy hemos empezado a trabajar en esa dirección, porque Mandalika fue difícil con aquel neumático trasero, con esa carcasa, pero hoy hemos empezado a trabajar en la dirección que me gusta", agregó.

"Hemos ido mejorando y mejorando aunque no es suficiente, pero es verdad que Honda está mejorando y está intentando probar diferentes caminos para tener una moto competitiva en los circuitos europeos, en circuitos más pequeños ya que parece que necesitamos demasiado circuito para girar la moto, para usar el agarre trasero, y no es el ADN de Honda. Su ADN ha sido siempre ir más libre, apretar, girar en espacios cortos, levantarla… Y parece que hoy he empezado a pilotar aunque aún estoy lejos de donde queremos estar", reconoció el piloto de Repsol.

Al pensar en la carrera estadounidense, Marc Márquez cree que "va a depender mucho de la salida y de las primeras vueltas". "Si la salida es buena y en las primeras vueltas pasas a cinco o seis pilotos, será un tipo de carrera; si no sales bien y pasas décimo o undécimo, entonces será otra", explicó.

"Veremos, pero habrá que arriesgar y es lo que he dicho, estoy aquí para competir. En Qatar terminé quinto, pero tomé riesgos en algunas de las primeras vueltas y mañana haré lo mismo, lo intentaré, si bien es cierto que tiene pinta de que va a haber mucho viento, será una carrera extraña y creo que eso hará que todo sea más difícil", reconoció el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.