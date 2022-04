Domingo de redención para Vélez y Antequera en Segunda RFEF

Vélez y Antequera, los dos representantes malagueños de Segunda RFEF, lograron sendas victorias en la matinal de un domingo de redención en la búsqueda de sus objetivos. Los axárquicos vencieron en casa del colista, el Tamaraceite (1-2), mientras que los antequeranos doblegaron al filial de la UD Las Palmas (3-1).

El Antequera CF encajó una tempranera diana, a los nueve minutos, por medio de Joel. El Maulí enmudeció en un choque que estaba marcado en rojo, debido a que el cuadro insular también se encuentra inmerso en la lucha por la permanencia. Los locales respiraron, no obstante, al lograr equilibrar el marcador antes del descanso.

Fue Luismi el encargado de superar al arquero Arnau en el minuto 42. Y salió enchufado del vestuario el cuadro blanquiverde, porque a los cuatro minutos logró adelantarse, con una diana en propia meta del visitante Fran Carmona.

El duelo permaneció con la incertidumbre de tan corta renta para los locales. Pero Israel, en el minuto 81, redondeó el definitivo 3-1. El choque no tuvo más novedades, salvo la expulsión, ya al filo del descuento, del segundo de los goles del equipo antequerano. Fran Carmona vio la segunda amarilla y dejó a los insulares con diez para los últimos instantes del encuentro.

El cuadro veleño tardó poco más de diez minutos para liquidar el encuentro sobre el césped del Juan Guedes de Las Palmas de Gran Canaria. El ariete argentino Damián Zamorano rompió a los siete minutos la igualdad inicial y, apenas cuatro minutos más tarde, el delantero granadino Pablo Rodríguez puso un 0-2 que casi dictaba sentencia.

Los visitantes no se arrugaron y buscaron el arco defendido por Miguel con insistencia. No se había alcanzado el minuto 20 cuando el insular Borja Herrera acortó distancias. Pero ya no se volvería a mover el tanteo hasta la conclusión de un choque que cerraba la matinal del Domingo de Ramos en el grupo IV de Segunda B.

El Vélez CF con este nuevo triunfo se coloca a apenas dos puntos de los puestos que dan derecho por pelear por el ascenso a Primera RFEF a la conclusión de la temporada, mientras que el Antequera CF toma aire y se sitúa con un punto de renta sobre el Don Benito, que marca la plaza de promoción de descenso, y dos sobre el Mensajero, que está en puesto de descenso directo.