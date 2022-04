Desde las 11 de la mañana y hasta las 14:50 fueron cada 10 minutos saliendo al campo, y desplegando su mejor golf, los jóvenes golfistas en esta segunda prueba del Circuito Infantil Gross dentistas Costa del Sol.

Todos los patrocinadores que se volcaron en esta prueba, La Opinión de Málaga, La Diputación de Málaga, Cadena Ser, Andalgroup, Aston herencia, Best Garden, Powakaddy, Wilson Staff, Acosol, Viajes Master Internacional, Vasco Informática, Agua de Benahavís, Ayuntamiento de Benahavís, Famadesa, Copyrap, Galpe Seguros, Sagesa, Fisiocrem, Embassy, Carlos López Medicina Estética, Mejoradora, Skechers Go Golf, Forenex Summer Courses y Gross dentistas hicieron posible que todos los niños de todas las categorías ganadores y no ganadores, pudieran llevarse otra jornada más un regalo a casa.

Destacar a Forenex Summer Courses, empresa líder en el sector de los campamentos de Verano de Golf e Ingles en España y dirigida por Jose Manuel Lara y los hermanos Arruti que obsequiaron a todos los jugadores con una mochila y gorra a la hora de recoger las tarjetas. Confiamos que muchos de nuestras jóvenes promesas puedan mejorar su swing este verano en sus instalaciones.

Mención especial a los ganadores de cada una de las categorías:

1ª Clasificado Categoría Junior – Cadete masculino, Javier Gallego Zea de Alhaurín Golf

1ª Clasificado Categoría Junior – Cadete femenino, Lucia Assiego Peña de Lauro Golf

1ª Clasificado Categoría Infantil – Alevín masculino, Rodrigo Navarrete Redondo de Miguel Angel Jimenez

1ª Clasificado Categoría Infantil – Alevín femenino, Isabel Camps Soler de Baviera Golf

1ª Clasificado Categoría Benjamín masculino – Juan Almansa Recasens de Puerta de Hierro

1ª Clasificado Categoría Benjamín femenino – Paula Jiménez Tirado de Greenlife Marbella

1ª Clasificado Scratch – Alejandro Fernández Markina de Santa Clara Marbella

Con muchísima ilusión ya estamos organizando la tercera prueba del Circuito Infantil en las instalaciones del Candado Golf el domingo 22 de mayo donde viendo el interés que esta tomando el circuito se esperan más de 130 jugadores.

Os recordamos que en circuito tienen cabida todos los niños que jueguen al golf, desde los 4 años hasta los 21, no importa el nivel, pero es imprescindible que estén federados para poder participar.