El Balonmano Costa del Sol hace oficial la renovación de Estela Doiro

El Balonmano Costa del Sol sigue con su goteo de renovaciones, pactadas hace ya varios meses y que se van haciendo oficiales de manera periódica. Tras anunciar ya a prácticamente todo el núcleo duro de la plantilla, esta vez le ha tocado el turno a la gallega Estela Doiro. La central de A Guarda volverá a jugar con las "panteras" cumpliendo su cuarto año en Málaga, donde ha ganado ya tres títulos y se ha consolidado como una pieza fundamental para el equipo dirigido por Suso Gallardo. «Estoy en un club que tiene ganas, que tiene ambición y eso es bonito», ha dicho la jugadora.

«Muy contenta de seguir aquí en Málaga, es bonito continuar en un club que te tiene mucho cariño y te tiene en cuenta. Que te hagan sentir en casa, que te hagan partícipe de todo lo que se vive, de todo lo que envuelve al club. Para mí personalmente es muy importante», ahonda la gallega, también ya plenamente integrada a nivel personal: «Ya sólo me falta un poco el acento malagueño y lo tengo todo (risas). Estoy muy a gusto en Málaga, la ciudad es muy bonita y se vive muy bien, muy cómoda. En el club estoy sintiéndome como en casa».

«Ya hace tres años que salí de casa buscando una experiencia nueva, un proyecto ambicioso. Lo he encontrado, he alcanzado tres títulos y este año lo estamos haciendo realmente bien. Optamos a otros títulos. Estoy muy contenta, muy feliz, de haber tomado esta decisión. He crecido a nivel personal también y eso es lo que me aporta mucho», reflexiona la internacional española, que profundiza: «Salir de la zona de confort te hace crecer y vivir de otra manera. Yo era lo que buscaba cuando salí de A Guarda. Estaba muy cómoda, en casa, con mi gente, con mi familia, mis amigos, lo tenía todo allí. El salir de casa te da un plus para tener nuevas experiencias y vivir de manera diferente. Lo estoy viviendo y es una experiencia personal super gratificante».

Doiro ha participado de la mejor etapa deportiva del club, que ha pasado a ser aspirante a todas las competiciones en las que participa. «No me esperaba que fuese tan a corto plazo. El proyecto que me expusieron en un principio era un poco más a largo. El equipo se hizo y vinieron, a disfrutarlos porque fueron muy peleados», explica la guardesa, que pone una nota alta a esta campaña: «A principio de temporada se plantearon unos objetivos que eran pelear por los puestos de arriba en liga, estar otra vez en una final de Europa y jugar la fase final de la Copa de la Reina. De momento todos ellos los tenemos. Es verdad que en la liga está un poco complicado optar al título, pero estamos ahora segundas y para el club es algo histórico. Tenemos que seguir ahí peleando por esta segunda plaza».

Es la octava renovación del equipo malagueño, a lo que habría que unir el fichaje de Elena Cuadrado, que ya ha sido confirmado, y el de la brasileña Gabi Pessoa, que está acordado entre el club y la jugadora ahora en el Atlético Guardés, pero pendiente de hacerse oficial en próximas fechas.