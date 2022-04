Max Verstappen se ha anotado su primera pole de la temporada y abrirá la parrilla de salida en la carrera al esprint que se disputará este sábado en el Gran Premio de Emilia Romagna, cuarta cita del calendario y primera de las tres de este año con formato de doble carrera. El piloto neerlandés de Red Bull se ha beneficiado de una bandera roja al final de la sesión de clasificación, por accidente de Lando Norris (McLaren), que ha impedido que Charles Leclerc, líder destacado del campeonato, pudiera intentar un mejorar su tiempo al volante de un Ferrari que, pese a todo, confirma su ventaja en el circuito de Imola.

La decepción del día la ha protagonizado Carlos Sainz, que no ha podido pelear por la pole tras sufrir un accidente cuando presionaba para mejorar su vuelta rápida en Q2 antes de que la lluvia hiciese su aparición. El madrileño, ultramotivado tras firmar el jueves su renovación por Ferrari por dos temporadas más, ha encajado un nuevo e inoportuno revés a sus aspiraciones en un fin de semana que se complica y mucho para él. Este sábado arrancará décimo en la primera carrera del fin de semana, en la que tendrá la oportunidad de avanzar su posición de salida para la carrera principal del domingo.

Fernando Alonso ha vuelto a acceder sin problemas a la Q3 con un efectivo Alpine y partirá quinto en la prueba al esprint, mientras que su compañero Esteban Ocon ha caído a las primeras de cambio y saldrá decimonoveno.

Q1: Llamas en el Williams

Nada más empezar la clasificación, el freno trasero del Williams de Alex Albón se ha incendiado y se ha producido una posterior explosión que ha esparcido muchos restos del coche a lo largo de la pista. El piloto anglo-tailandés ha conseguido regresar al box, aunque con un 'destrozo' importante, lo que le ha eliminado anticipadamente en Q1. La sesión se ha detenido con bandera roja durante quince minutos.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Alonso, séptimo en los libres matinales en agua, ha llegado a comandar la tabla, aunque muy pronto se ha visto superado por los favoritos, con Sainz, Verstappen y Leclerc al frente y un recuperado Lando Norris al volante del McLaren. A medida que la pista se ha ido secando, los cronos han mejorado rápidamente y Ferrari ha vuelto a exprimir su ventaja, con Leclerc 'volando' para acceder a la siguiente ronda (1.18.796), por delante de Verstappen y Sainz, a medio segundo, y un sorprendente Guanyu Zhou (Alfa Romeo) en cuarta posición. Alonso ha terminado en novena posición y Hamilton ha salvado 'in extremis' el pase a Q2. Además de Albon, han caído Tsunoda, Gasly, Ocon y Latifi.

Hamilton consigue pasar POR LOS PELOS tras un final de Q1 espectacular 😱#ImolaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/tAuvktdSka — DAZN España (@DAZN_ES) 22 de abril de 2022

Q2: Accidente de Sainz

El radar de los equipos alertaba lluvia inminente y la segunda tanda del 'qualy' ha comenzado con todos los pilotos dando el máximo para intentar marcar su mejor vuelta. Sainz ha cerrado su primer intento en 1.18.9 y cuando ha intentado rebajarlo ha perdido el control de su Ferrari y se ha estrellado en la última curva del circuito italiano. Tras la bandera roja del madrileño ha llegado la lluvia y se ha parado la acción una vez más. Verstappen se ha atrevido a salir para marcar el mejor tiempo provisional (1.18.793) y se han acabado las oportunidades para mejorar. Alonso ha entrado en Q3 y han quedado descartados Russell, Mick Schumacher, Hamilton, Zhou y Stroll. Desastre absoluto para los Mercedes, que por la mañana ya habían confirmado sus graves problemas de 'porpoising' y grip.

"Una pena, porque iba muy rápido e incluso los libres en agua hemos ido muy rápidos. Sabía que la lluvia iba a llegar y he intentado hacer una buena vuelta, una lástima. No entiendo bien lo que ha ocurrido porque ya tenía una vuelta y no era necesario arriesgar. Pido disculpas al equipo y ahora toca esperar a la carrera de mañana para intentar mejorar lo posible la posición de salida para el domingo, pero será difícil", ha valorado Sainz, abatido, tras ver como se complica un fin de semana que afrontaba ultramotivado por ser en Italia y después de haber sellado su renovación con la Scuderia hasta 2024. El madrileño arrancará décimo este sábado en la carrera al esprint.

Q3: Pole para

La decisiva batalla por la pole se ha disputado con mucha agua en la pista, obligando a los favoritos a arriesgar en busca de su objetivo. La primera tentativa de Alonso se ha esfumado por un error al tocar el piano en Aqua Mineralle. Verstappen ha conseguido su tiempo (1.27.999) con bandera amarilla, pero tras levantar el pie del acelerador, lo que ha dado validez a su pole provisional. El accidente de Bottas ha propiciado otra bandera roja, con solo 2 minutos y 58 segundos por delante para intentar definir el pulso. Un accidente de Norris bajo el aguacero ha abortado el último intento de vuelta rápida y Mad' Max se ha anotado su primera pole del curso.

[Consulta el calendario del Mundial de F1]

GP de Emilia Romagna (QP)

1. Max Verstappen (Red Bull) 1'27"999

2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'28"778

3. Lando Norris (McLaren) 1'29"131

4. Kevin Magnussen (Haas) 1'29"164

5. Fernando Alonso (Alpine) 1'29"202

6. Daniel Ricciardo (McLaren) 1'29"742

7. Sergio Pérez (Red Bull) 1'29"808

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'30"439

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1'31"062

10. Carlos Sainz (Ferrari) 1'18"990 *Q2

11. George Russell (Mercedes) 1'30"757

12. Mick Schumacher (Haas) 1'20"916

13. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'21"138

14. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'21"434

15. Lance Stroll (Aston Martin) 1'28"119

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'20"474 *Q1

17. Pierre Gasly (AlphaTauri) 1'20"732

18. Nicholas Latifi (Williams) 1'21"971

19. Esteban Ocon (Alpine) 1'22"338.