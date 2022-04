El desacierto en el tiro de tres (2/24) y siete minutos en los que el equipo del norte de Madrid anotó casi en cada ataque acabaron con el sueño del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol.

Al conjunto costasoleño le costó entrar en partido, recibiendo un parcial de 13-4 en los primeros minutos de partido, momento en el que Antonio Pernas tuvo que solicitar el primer tiempo muerto del partido. Entonces llegó un parcial de 0-7, culminado por un 2+1 de Pocek, en minuto y medio (13-11), momento en el que el técnico del cuadro esteponero ponía a Marta Miscenko formando dupla interior con la montenegrina, aunque la segunda personal de la MVP de la liga hizo que apenas durara ese planteamiento un par de ataque sobre el parqué. La pívot letona igualaba el tanteo en el Antela Parada y Laura Stockton ponía las visitantes por primera vez por delante en el marcador, provocando el tiempo muerto de Julián Sánchez (13-15) con 1.11 para acabar el primer periodo. Rompió el parcial Clara Rodríguez con una canasta y falta, errando el tiro libre la vallisoletana, cerrándose el primer periodo de nuevo desde la línea de 4,60 metros con dos aciertos de Lucía Togores: 17-15.

El segundo cuarto fue un intercambio de canastas constante donde en primera instancia Vantage Towers Alcobendas cogió una leve inercia favorable, respondieron bien las visitantes, haciéndose fuertes en la pintura de la mano de Miscenko y llegando a igualar el marcador a 25 después de estar con seis puntos de desventaja. Yaya Diop desde la línea de tiro libre dio la ventaja a las visitantes (27-28, min. 17) por segunda vez en el partido después del 13-15 del primer cuarto. En el tramo final antes del descanso, el cuadro local logró marcharse con un punto de ventaja al entretiempo (31-30) con Lucía Togores liderando a las suyas y un CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol que firmaba un 0/10 en lanzamientos triples, una falta de acierto desde más allá del arco que evitaba estar más cerca del objetivo de remontar.

Pocek y Gema García se combinaron para un inicio de cuarto casi perfecto, con dos triples de la base de El Palo y otras dos canastas de la montenegrina que ponían el 35-40 en el luminoso del Antela Parada, siendo la máxima en el encuentro hasta el momento para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol; pero despertó el Vantage Towers Alcobendas. Coincidiendo con el ecuador del tercer periodo el marcador era de 39-42 después de que Clitan de Sousa redujera la ventaja visitante con un triple. Una técnica por, según el colegiado, simulación de García permitía a las locales llegar a ponerse por delante después de que las de la Costa del Sol se pusieran tan solo a dos en la eliminatoria. Las locales, desde la línea de tiros libres, se colocaron 51-46 arriba (15-4 de parcial), encarando los últimos diez minutos de partido con 11 de ventaja en el global de los dos encuentros.

Comenzaba el último cuarto con un triple de Lucía Gutiérrez que parecía dinamitar todas las opciones del CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol; poco después, antes de finalizar el primer minuto, sancionaban la cuarta personal de Pocek y Vantage Towers Alcobendas se crecía: 57-46 y tiempo muerto de Antonio Pernas cuando restaban 8.54 para finalizar el partido. En varias ocasiones se bajó la renta de la decena, pero todo comenzó a ir a peor: balones que no llegaban a la receptora por no estar mirando a la pasada, resbalones que suponían pérdidas de balón, una falta antideportiva… Y la diferencia en contra subía: 66-50 con cinco para acabar. Cinco puntos seguidos de las visitantes provocaron el tiempo muerto de Julián Sánchez, que no quería dar alas al cuadro esteponero, pero con 2.44 para llegar al final hacía falta poco menos que un milagro para remontar el -19 en la eliminatoria. Y así, el partido finalizó 70-57 y con él la temporada.