Los aficionados al golf esperan con impaciencia la celebración de la Solheim Cup, que tendrá lugar del 18 al 24 de septiembre de 2023 en Finca Cortesín (Costa del Sol, Andalucía). Tanto es así que el buen ritmo de comercialización de entradas ha permitido que se hayan superado las 10.000 localidades vendidas.

Esta importante cifra de pases adquiridos, cuando queda casi un año y medio para la disputa del torneo de golf femenino más importante del mundo, también ha provocado un significativo número de reservas de habitaciones y alojamientos en los establecimientos hoteleros más próximos a Finca Cortesín.

“Estamos muy satisfechos del ritmo de venta de entradas de la Solheim Cup 2023, que ha hecho que sobrepasemos las 10.000 localidades vendidas, máxime cuando todavía quedan 17 meses para la disputa del torneo. Si continuamos con esta progresión, estamos convencidos de que alcanzaremos nuestro objetivo de poner el cartel de ‘entradas agotadas’ varios meses antes de su celebración”, ha declarado Iñigo Aramburu, director general de Deporte & Business, empresa organizadora del evento.

“Así mismo, el hecho de que el producto más vendido hasta el momento sea el 'Season Ticket', un abono que permite el acceso al torneo durante toda la semana, demuestra el gran interés de los aficionados por todo lo que rodea a este evento y que no se quieren perder absolutamente nada, ni siquiera los entrenamientos”, concluyó Aramburu.

El precio de las entradas para la Solheim Cup 2023 van desde los 25 euros, importe único correspondiente a los días de prácticas (19, 20 y 21 de septiembre). Los pases para el primer día de competición, el viernes 22 de septiembre, tienen un precio único de 70 euros; las entradas para asistir al segundo día de competición, el sábado 23 de septiembre, cuestan 80 euros; y el acceso para el domingo 24 de septiembre, último día de juego y en el que se disputan los trascendentales partidos individuales, tendrá un coste de 99 euros.

Además de las entradas individuales y para cada día del torneo, también existe la posibilidad de adquirir dos tipos de abonos. El primero, denominado “Season Ticket”, tiene un precio rebajado de 179 euros (anteriormente costaba 199 euros) y permite la entrada al campo de golf de lunes a domingo; y el segundo, mucho más exclusivo y llamado “Solheim Cup Pavilion Ticket”, tiene un importe de 499 euros y da acceso al campo de golf durante toda la semana y al Pabellón de la Solheim Cup de jueves a domingo, una zona exclusiva donde poder descansar, seguir el torneo en pantallas y disfrutar de una variada oferta gastronómica.

Tanto las entradas como los abonos para la Solheim Cup 2023 se pueden adquirir con antelación en la página web https://solheimcup2023.eu/.

La Solheim Cup 2023, acontecimiento de excepcional interés público cuya sede oficial es Finca Cortesín, está patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; y por la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners, y Reale Seguros como official sponsor. Solán de Cabras, Eversheds Sutherland, el Ayuntamiento de Casares, Toro y Vithas son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran en su organización LET, LPGA, RFEG, CSD, RFGA y Deporte & Business.