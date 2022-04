El Costa del Sol gana y pasa a las semifinales de la Copa (23-26)

En 60 minutos siempre puede ocurrir de todo. Precisamente, esta es la magia de la Copa de la Reina, pero siempre hay un punto de cordura que se impone. En el deporte hay pocas casualidades y no ha sido una de ellas que el Costa del Sol Málaga se haya impuesto al Rocasa Gran Canaria (23-26) en lo que se preveía, y finalmente ha sido, un gran partido de los cuartos de final del torneo del k.o.

El encuentro fue toda una batalla campal en defensa. Tarjetas amarillas, exclusiones... de todo se vivió para conseguir esa ansiada plaza para estar entre los cuatro mejores equipos de la competición. La igualdad reinó en los primeros 30 minutos (10-10) y no por la actividad de la línea defensiva, sino por el gran acierto que mantuvieron las dos guardametas internacionales: Merche Castellanos (MVP del partido) y Silvia Navarro. Aunque todo cambió tras el descanso. Las "panteras" lograron ser fuertes atrás, correr y marcar con celeridad. Y así, como la experiencia ha demostrado, son imparables.

El Costa del Sol Málaga no entró al partido con especial acierto. No convirtió en gol ninguna de sus primeras ocasiones. La excesiva precipitación en ataque provocó que el primer tanto visitante llegara en el minuto 5 (1-2). Aunque no sirvió de mucho, al menos en ese mismo instante, porque las de Gran Canaria tomaron una ligera ventaja (5-2). Sin embargo, las "panteras" no habían viajado a San Sebastián para cualquier cosa. Con la magistral aparición de Merche Castellanos y los contraataques todo volvió a igualarse en el minuto 15 (6-6).

Marcar un gol ante las dos guardametas que defienden la portería de la selección española no iba a ser fácil. Lo cierto es que el Costa del Sol tampoco tuvo muchas oportunidades de batir a Silvia Navarro porque perdió con relativa facilidad el balón. Así que el Gran Canaria pudo tomar aire con esos dos goles de ventaja (9-7) que frenó Suso Gallardo con un tiempo muerto. Sin embargo, todo quedó ahí. Las "panteras" recuperaron la efectividad desde los extremos y, con mucho sudor, llegó la primera diferencia malagueña en el resultado (9-10) al filo del descanso. La charla había servido, pero Spugnini arañó ese último gol para mantener las tablas (10-10).

Lo visto en el inicio de la segunda mitad no tuvo nada que ver con lo reflejado antes sobre la pista. En solo un minuto, el Costa del Sol Málaga marcó dos goles de la mano de Paula García y Espe López. Dos goles en un minuto, con lo que había costado marcar 10 en 30. La defensa en el centro de las "panteras" dio un claro paso adelante con esos disparos frontales que tanto daño habían hecho. Si atrás se habían mantenido las cosas, todo había cogido claridad en ataque y ese 11-15 en el minuto 38 lo demostró.

Desde entonces, se instauró en el partido un intercambio de goles que benefició al Costa del Sol Málaga. El encuentro llegó al minuto 47 con un resultado de 17-20. Aún había mucho que nadar, pero lo cierto es que las "panteras" habían encontrado un ritmo ofensivo del que no habían dispuesto en los primeros minutos. No obstante, no estaba todo hecho. Ni mucho menos, pero el 19-23 en el minuto 52 decía mucho. El Rocasa Gran Canaria llegó a los instantes finales más que vivo (22-25). Sin embargo, quienes llegaron mejor a la orilla fueron las "panteras" para tocar tierra con una gran victoria (23-26).

El VisitElche.com Elche, el vigente campeón de este torneo, será el rival de las malagueñas tras ganar este viernes a las 13.00 horas al Unicaja Banco Gijón (26-19) en un ejercicio imperial en defensa contra una de las grandes amenazas del torneo. Así que las ilicitanas serán el último escalón a superar por el Costa del Sol Málaga en ese intento de alcanzar la finalísima de la Copa de la Reina. El primer paso ya está dado. Ahora toca dar el segundo (sábado, 16.00 horas). 120 minutos separan al equipo de la gloria.

Ficha

23.- Rocasa: Silvia Navarro, Arinegua (3), Spugnini (4), Mbengue (7), Pizzo, María Gomes (2), Pavlovic (2), Falcón (3), Zygoura, Palomino, María González, Nerea Guerra, Mizuki (2).

26.- Costa del Sol Málaga: Castellanos, Sole López (3), Doiro (6), Arderius (2), Bravo (1), Campigli (1), Almu Gutiérrez, Esperanza López (5), Barranco, Laura Sánchez (1), Dos Santos (3), Segado, Rojas (1), Virginia Fernández y Paula García (3).

Árbitros: Jesús y Jorge Escudero. Excluyeron a Spugnini (2), Almu Gutiérrez, Mbengue.

Marcadores cada cinco minutos: 2-1; 5-3; 6-6; 7-6; 9-8; 10-10- descanso- 11-13; 12-15; 15-18; 19-21; 21-24; 23-26.

Incidencias: Segundo encuentro de cuartos de final de la Copa de la Reina disputado en la plaza de toros de Illunbe de San Sebastián