Rocasa, primer trago copero para las «panteras» del Costa del Sol

Vienen varias semanas importantes para el Balonmano Costa del Sol Málaga. La final europea asoma por el horizonte, aunque antes afrontan las «panteras» este fin de semana la que es considerada por todos de manera unánime la cita más excitante de la temporada: La Copa de la Reina.

San Sebastián acoge desde hoy a los 8 mejores equipos de la Liga Guerreras. Tres días de máxima emoción, con partidos de «pierde-paga», que coronarán el domingo a las nuevas reinas de copas del balonmano español.

La verdad es que a las «panteras» de Suso Gallardo les llega esta Copa de la Reina 2022 en un momento de forma y confianza sensacional. Estando por medio el Super Amara Bera Bera y siendo además en San Sebastián esta fase final, las donostiarras son las máximas favoritas. Pero si hacemos un ránking de aspirantes, probablemente las malagueñas ocuparían el segundo escalón en las quinielas.

Y eso que el sorteo de cuartos de final le ha deparado una «trampa» gorda para esta tarde. Las malagueñas se juegan los «cuartos», desde las 16.00 horas, contra el Rocasa Gran Canaria, justo el mismo rival que tendrán las dos próximas semanas en la final continental de la EHF European Cup.

A pesar de que el Costa del Sol Málaga es segundo en la Liga y su marcha estas últimas semanas ha sido triunfal, lo cierto es que el equipo insular es este curso su particular bestia negra, ya que aún no han ganado las costasoleñas a las de Robert Cuesta en esta campaña. «Tenemos muchas ganas de competir y a ver dónde vamos a ser capaces de llegar. Te tienes que enfrentar a los mejores y ha tocado el Rocasa, que hemos jugado tres veces y hemos perdido las tres. El cartel de favorito lo llevan ellas, nos ganaron en casa muy bien, allí competimos mejor. Ojalá toque ganarle esta vez», explicó Suso Gallardo en la previa, vestido con piel de cordero, pero sabiendo que su equipo es uno de los «lobos» de esta Copa: «El equipo llega genial, en el mejor momento, mejor de lo que esperábamos. Físicamente estamos muy bien, recuperamos jugadoras, anímicamente también llegamos muy bien, genial. Vienen tres partidos contra el mismo rival, que eso desgasta muchísimo, pero son escenarios diferentes, el primer partido es un escenario neutral, no es casa de ninguno. Llegamos en el mejor momento y es lo más importante».

La cita es a las 16.00 horas con las cámaras de Teledeporte en directo. Por delante, 60 minutos excitantes para pasar a semifinales o para decir adiós a la Copa 2022.