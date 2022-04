Suso Gallardo: "Si defendemos, vamos a tener nuestra oportunidad ante cualquier equipo"

El Costa del Sol Málaga ha vuelto a ganar un partido en 2022 (23-26). No es una novedad. Sin embargo, sí que lo es haberlo hecho contra el Rocasa Gran Canaria en los cuartos de final de la Copa de la Reina tras una temporada plagada de derrotas contra las isleñas. Por lo que Suso Gallardo se mostró muy satisfecho en la rueda de prensa posterior al partido, donde analizó las claves que decantaron que la balanza se inclinase hacia el lado de las "panteras" con una gran segunda parte.

La premisa con la que había que salir a la pista era clara: defender. Precisamente, el conjunto de Robert Cuesta había marcado más de 30 goles en los dos partidos de la Liga Guerreras Iberdrola y era una sangría a frenar. "Al principio no hemos estado cómodas en ataque. Ellas han estado muy muy bien. Parece que nos ha dado alas esa exclusión en contra y hemos empezado a atacar mejor. No hemos estado cómodas en ningún momento en ataque, pero si el equipo defiende, creo que vamos a tener nuestra oportunidad. Para nosotras es clave dejar a un equipo como Rocasa en 23 goles si queremos ganar un partido y más a ellas", afirmó el técnico malagueño.

Entrar al encuentro ha sido una tarea complicada. "Hemos tenido muchísimas pérdidas porque ellas nos picaban, nos disuadían y nos cortaban esas líneas de pase. Nosotros no tenemos tanto lanzamiento exterior y necesitamos penetrar. Al final era asegurar el no perder balones tontos porque nos habían hecho cuatro o cinco contraataques fáciles en la primera parte". Sin embargo, la historia cambió radicalmente en la segunda: "Cuando hemos cogido la confianza de no perder tanto balón y seguir bien en defensa con la aportación de Merche (Castellanos), el equipo se ha sentido más seguro en ataque y hemos podido correr un poco más. Puede haber sido la clave".

El análisis tras el partido también es buena para la guardameta manchega: "Nos ha costado mucho entrar en el partido. El Rocasa ha entrado muy bien, muy fuerte. Hemos estado muy serias en defensa. Creo que ha sido lo que nos ha salvado porque en ataque nos estaba costando meter gol. La valoración es bastante positiva con el equipo: seguir en esta dinámica y continuar", insistió Merche Castellanos.

Ella misma ha sido una de las grandes claves para que el equipo esté ya en semifinales alcanzando la quincena de paradas. "Cuando empiezas parando, es más fácil meterte en partido. Lo complicado es cuando no paras al principio y luego meterte. Todo ayuda. También la defensa ha ayudado mucho. Sabemos que tienen un lanzamiento exterior muy potente. Es verdad que las porteras tenemos que estar como en nuestra burbuja y olvidarnos un poco del ataque que estábamos fallando para centrarnos en defender. Por suerte ha salido bien".

No obstante, la vista ya está puesta en el sábado a las 16.00 horas en ese segunda partido contra el VisitElche.com Elche. El primer paso será descansar y "recuperar a jugadores porque hay algunas que han acumulado muchos minutos". ¿Qué espera Suso Gallardo del rival? "El Elche tiene bajas, es cierto, pero ha ganado muy fácil al Gijón. Se sobreponen a todos los problemas que les surgen, tienen un gran sistema defensivo y no parecía que hubiese bajas. Estamos a 60 minutos de una final y las excusas no van a valer. La ilusión tiene que poder, tenemos que recuperar bien, preparar el partido. Si defendemos, tendremos nuestra oportunidad ante cualquier equipo. Si no, estaremos muertos".

Además, quiso añadir sobre un hipotético resultado de esa semifinal: "Si vamos a guarismos altos, se puede ganar, no digo que no, pero esa inseguridad que coge el equipo no nos conviene. Prefiero guarismos bajos".

Sin embargo, el partido entre Costa del Sol Málaga y Rocasa Gran Canaria era especial por ser la antesala de la eliminatoria de la EHF European Cup que empieza el próximo 8 de mayo. "Nos conocemos demasiado, llevamos jugando desde pretemporada. Tampoco creo que se esconda algo. A veces salen las cosas mejor y otras peor. Nadie se va a guardar nada a estas alturas. Se va a ganar por detalles. Somos equipos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Que gane el mejor", declaró Suso Gallardo.