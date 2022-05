«El club y las jugadoras se merecen que el 14 de mayo haya una fiesta en el Martín Carpena»

El Balonmano Costa del Sol Málaga está a solo dos días de empezar a escribir el que podría ser uno de los capítulos más extraordinarios de su historia. Este domingo, a las 14.00 horas, comienza la eliminatoria en la que se jugarán el título de la EHF European Cup contra el Rocasa Gran Canaria. Suso Gallardo, el entrenador de las «panteras», ya ha comenzado a trazar el plan con el que superar a las jugadoras de Robert Cuesta. No obstante, y tras la presentación de la nueva camiseta, el técnico atendió a La Opinión de Málaga en los días previos a la final.

¿Llega la final de la EHF European Cup en el mejor momento de la temporada?

Sí, bueno, al menos físicamente. Ya lo he dicho en varias ocasiones, el equipo llega genial y este título como campeón de la Copa de la Reina lo refrenda.

¿Qué influencia va a tener la victoria de los cuartos de final contra el Rocasa a la hora de plantear la eliminatoria?

Creo que más que influencia, es sobre todo desde el punto de vista anímico. Veníamos, tanto en la pretemporada como en la Liga, de perder los tres partidos contra ellas y lo importante de esos cuartos de final es que hemos aprendido que podemos ganarles. Eso es importante para el equipo. A partir de ahí, son 120 minutos totalmente distintos a lo que sucedió en la Copa.

El equipo ya salió del primer partido de la final de la EHF de 2021 con una ventaja de cuatro goles frente al Lokomotiv. ¿Cómo de importante va a ser el encuentro en Telde?

Muchísimo. Ellas seguro que van a apretar, intentarán llenar el pabellón para traer una gran renta de cara a que aquí en Málaga tengan un partido más plácido. Nosotros tenemos que ir a ganar, ganar el partido sin pensar que son 120 minutos porque jugar con el marcador sería equivocado. Así que el objetivo es intentar traernos el mejor resultado posible de Gran Canaria. Si puede ser una victoria, pues mejor. Si no, dejar la eliminatoria lo más abierta para que en el Martín Carpena podamos levantar el título.

Más allá de ser la segunda final que se juega en Europa, ¿qué diferencias hay con respecto al año pasado?

Tenemos la experiencia de haber ganado la competición ya, de tener cuatro títulos a las espaldas y ahora enfrente tenemos a un equipo español. Al final, nos conocemos mucho más que contra equipos extranjeros con los que puedes preparar alguna cosa más de sorpresa, pero las ganas y la ilusión por levantar otro título son las mismas.

Siempre habla usted de la importancia de la defensa y la portería. ¿Dónde pueden estar las claves para que el ataque malagueño haga daño al rival?

Si no defendemos, el ataque no funciona bien porque el equipo necesita correr. Si nos meten gol, no podemos hacer transiciones rápidas en contraataque. Entonces, creo que la clave tiene que ser seguir defendiendo al máximo nivel para que el ataque esté mucho más seguro tanto en las transiciones como en estático.

¿El equipo tiene más oportunidades en 60 o en 120 minutos?

No sabría decir. Es verdad que, a día de hoy, en 60 minutos somos muy peligrosas, pero también es cierto que llevamos 10 eliminatorias sin perder de forma consecutiva, prácticamente tres años. Creo que lo importante es que llegamos bien, que el equipo tiene ganas y ojalá seamos capaces de volver a ganar.

¿Es una ventaja jugar el segundo partido en Málaga?

No sé si es una ventaja o no, pero lo que es seguro es que es un auténtico regalo. Yo creo que este equipo y este club se merecían la fiesta que creo y que espero haya el sábado 14 de mayo. Que Málaga entera, la provincia y todo el que quiera pueda venir al Martín Carpena a animar a estas jugadoras que están haciendo historia. Sin tener en cuenta lo que pase tras los dos partidos, nos merecíamos tener una fiesta final en Málaga.

¿Qué ambiente espera en el Carpena el próximo sábado?

Ojalá tengamos la oportunidad de verlo lleno o de tener la máxima afluencia posible en el pabellón. Este equipo y este club se merecen que el día 14 Málaga nos apoye al máximo. Creo que se van a sentir identificados con las jugadoras más allá de lo que pase en el resultado final. Lo que está claro es que no vamos a defraudar a nadie. Vamos a luchar en esos 60 minutos delante de nuestra afición y esperemos que el público nos lleve en volandas hacia el quinto título.