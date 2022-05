El Iberoquinoa Antequera visita el sábado 7 de mayo a las 16:45 horas al Frigoríficos Morrazo en un partido donde clasificatoriamente no hay nada en juego para ambos conjuntos. El equipo gallego, tras sus malos resultados en las últimas jornadas, ha perdido sus opciones de clasificarse para Europa y transita en mitad de la tabla con la permanencia asegurada. Los de Lorenzo Ruiz quieren alargar las sensaciones mostradas en Valladolid este miércoles y acabar su paso por la Liga Sacyr Asobal con una sonrisa.

No está siendo fácil para la plantilla del Iberoquinoa Antequera afrontar este tramo final de la temporada, pero el grupo ya mostró en la disputa del partido aplazado ante el Recoletas At. Valladolid su profesionalidad y su entrega. No obtuvo el premio merecido por el gran esfuerzo y juego exhibidos durante los sesenta minutos y buscará en Cangas que la suerte esta vez pueda estar de cara, que muchas veces esta temporada estuvo de espaldas, para arrancar los primeros puntos del curso lejos del Fernando Argüelles.

Lorenzo Ruiz contará con pocos efectivos ya que los jugadores de la cantera no han podido viajar con el equipo por la disputa del Campeonato Universitario, donde obtuvieron la Plata con el equipo de la Universidad de Málaga. El entrenador tendrá que dosificar bien a su plantilla para lograr llegar con opciones a la parte final del partido, siendo capaz de mantener el ritmo de juego y evitar las pérdidas, esas que tanto sabe castigar el Frigoríficos Morrazo con rápidos contragolpes. Prueba de ello fue la ida en Antequera, donde los gallegos tomaron ventaja en los primeros minutos gracias a despistes locales y dominaron el encuentro en su totalidad para llevarse la victoria.