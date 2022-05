«Vamos a Málaga a ganar, no a especular con los 4 goles que tenemos de ventaja»

Robert Cuesta, entrenador del Rocasa Gran Canaria, ya tiene todos sus sentidos orientados en el partido del próximo sábado (20.00 horas) en el Martín Carpena, en el que su equipo defenderá 4 goles de ventaja ante el Balonmano Costa del Sol Málaga, los que consiguió en el partido de ida de la final de la EHF European Cup jugado el pasado fin de semana en cancha canaria.

Cuesta atiende a La Opinión de Málaga para analizar lo que ocurrió en los primeros 60 minutos de la finalísima continental y para hablar de lo que puede pasar el próximo sábado. No siente que su equipo sea favorito a pesar del +4 y es consciente de que vivirá un ambiente muy especial en un Carpena que podría superar los 5.000 aficionados en las gradas.

Cuatro goles de ventaja se trae el próximo fin de semana el Rocasa a Málaga. ¿Puede ser una ventaja suficiente para que su equipo gane el título?

No tenemos que ir a Málaga a especular con el resultado. Tenemos que ir a competir y a intentar ganar el partido. No podemos especular con los 4 goles antes de empezar el partido.

El Costa del Sol jugó en Telde uno de los peores partidos de los últimos meses. ¿Qué parte de mérito tuvo el Rocasa para que se diera esa circunstancia?

Es verdad que no les dejamos que se sintieran cómodas en ataque. Y eso se notó. Dejar al Costa del Sol Málaga en 17 goles quiere decir que hicimos un gran partido en defensa. Igual que ellas también estuvieron a un gran nivel defensivo porque nos dejaron a nosotras en 21 goles.

Veo a mis jugadoras conscientes de que solo estamos en la mitad del camino

¿Cree que la derrota en los cuartos de final de la Copa de la Reina contra las «panteras» solo una semana antes fue favorable para que su equipo encarara mejor el partido del pasado fin de semana?

Esto es una final europea y cuando juegas una final no piensas nada más que en lo que tienes por delante. Lo que pasó en la Copa nos sirvió de aprendizaje para ver sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Para ver con qué nos habían hecho más daño o menos. El domingo pasado no salimos pensando en la Copa, solo pensábamos que estábamos ante una final continental y que hay un título en juego.

¿Cómo ha visto a sus jugadoras en estos primeros días de la semana, tras el triunfo del primer partido?

Las veo conscientes de que solo estamos en la mitad del camino. Que quedan 60 minutos por delante y que todavía no hemos ganado. Creo que son conscientes de que hay una dura semana por delante de trabajo para poder volver a competir bien el próximo sábado en Málaga.

Antes de lo que pasó el domingo se hablaba de una «final de porteras». ¿Silvia y Merche tienen la llave de lo que pueda ocurrir el sábado en Málaga?

Silvia, Merche, las defensas, los ataques... Al final es verdad que en la pista hay cuatro grandes porteras como Merche y Virginia, en Málaga; y Silvia y Ana, en Rocasa. No se puede negar, desde luego, que una buena actuación de la portería siempre ayuda.

Lo importante es que juguemos 60 minutos concentradas y como mínimo igualar la intensidad de juego que nos va a poner Málaga

¿Qué tiene que hacer su equipo en Málaga para aguantar la ventaja y levantar el título? ¿Tiene claro ya Robert Cuesta el plan de partido que quiere hacer el sábado en la vuelta de la finalísima?

Hagamos lo que hagamos, lo importante es que juguemos 60 minutos concentradas y como mínimo igualar la intensidad de juego que nos va a poner Málaga, que es un equipo que juega muy intenso en todas sus acciones. Eso nos obligará a estar concentradas para poder seguir el plan de partido marcado.

¿Han sido Rocasa y Málaga los dos mejores equipos de esta EHF European Cup 2021/2022?

Si estamos en la final es porque ambos equipos lo hemos merecido. Hemos ido pasando eliminatorias y el sorteo ha hecho que nos veamos ahora. No sé si hemos sido los dos mejores equipos o no, pero sí sé que nos lo hemos merecido porque ni a Costa del Sol Málaga ni a Rocasa Gran Canaria nadie nos ha regalado el pase en ninguna eliminatoria. Estamos en la final por merecimiento propio los dos equipos. Eso no se puede dudar.

El partido se va a jugar en el Martín Carpena. Hay el reto de batir el récord de más de 5.000 espectadores en las gradas en un partido de balonmano femenino. ¿Le preocupa que el ambiente pueda pesar en el ánimo de sus jugadoras?

Ojalá se cumpla el récord porque eso quiere decir que habrá un ambiente de balonmano espectacular. La afición de Málaga es una afición entendida, que sabe valorar el buen trabajo, que nunca falta al respeto al rival. Es una gran afición, muy limpia, como siempre me ha mostrado cuando he ido con mis equipos a jugar a Málaga. Va a ser un grandísimo espectáculo y somos unas privilegiadas por poder formar parte de ese récord, si es que definitivamente se bate el registro.

Después del 21-17 del marcador del partido de ida, ¿es el Rocasa favorito para ganar la EHF European Cup?

A día de hoy los dos equipos estamos a 60 minutos de ganar. Va a ser un partido muy duro, va ser un partido muy intenso y así nos lo vamos a tomar mi equipo. Y estoy seguro que también se lo va a tomar así Málaga. No tengo ninguna duda de ello.