"Empatar con el Barca es un hito histórico"

El entrenador del Iberoquinoa Lorenzo Ruiz mostro su satisfacción con el resultado de empate entre su equipo y el FC Barcelona (32-32). "Es una pasada, es algo histórico" afirmó en la rueda de prensa posterior al encuentro. El técnico señaló que el resultado se ve empañado por el descenso, pero que hay que ver la situación con proyección de futuro. "Hemos sembrado muchísimo y la mayoría del grupo se va a quedar".

El técnico señaló la gran actuación del conjunto, asegurando que la imagen mostrada por el equipo es fruto del esfuerzo de toda la temporada. "Los hemos vuelto un poco loquillos" expresó Ruiz en sala de prensa, quien aseguró sentirse como en una nube.

La presencia de algunos jugadores del filial del FC Barcelona no reduce el éxito de haber obtenido el empate, según Lorenzo Ruiz. "El Barcelona tenía al siete titular y hemos empatado, esa es la lectura que yo hago" manifestó el técnico. "El que le pique que le pique, esto es lo bonito del deporte: que somos capaces de hacer grandes cosas".

Ruiz explicó que el futuro del club es la cantera, y que la afición debe darse cuenta de que los proyectos son a largo plazo. "Lo que interesa es que el club siga, se mantenga, se estabilice y tenga proyección de futuro". El entrenador también destacó la importancia de que la gente se identifique con el proyecto del Iberoquinoa Antequera.

"La afición tiene derecho a protestar cuando las cosas no van bien" comentó el técnico. "El público es fundamental, y nuestra obligación es hacerles disfrutar. Yo lo asumo, pido perdón a la afición por que no he sido capaz de dar lo que he dado hoy como técnico".