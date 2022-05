«Ganar la Copa del Rey es un sueño imposible que se ha hecho realidad»

El BeSoccer UMA Antequera de fútbol sala consiguió un hito histórico sin precedentes en el deporte español al proclamarse este fin de semana en la Final a Cuatro de Jaén campeón de la Copa del Rey. Por primera vez en la historia, un equipo de Segunda División se alza con el título del k.o. Una proeza inesperada para un club humilde y amateur. Horas después del triunfo, su entrenador, José Antonio Borrego Gutiérrez, más conocido como «Tete», concede una entrevista a La Opinión de Málaga.

¿Cómo se puede explicar la victoria del UMA Antequera en la Copa del Rey?

Es una victoria inexplicable e imposible de imaginar, no tengo la pócima mágica para explicar el triunfo. Lo que puedo decir es que ha sido una victoria de los valores que defiende este club desde hace muchos años: humildad, trabajo y respeto. Con eso hemos conseguido lo que parecía impensable.

¿Soñó en algún momento en obtener el triunfo antes de empezar el torneo?

Era impensable que pudiéramos ganar nosotros. Sabíamos que íbamos a competir y a darlo todo en la pista, a dejarnos la piel y dar lo mejor. Queríamos hacer un buen papel desplegando nuestro juego, pero no nos podíamos imaginar que pudiéramos levantar el trofeo.

¿Cuándo empezó a creer que la victoria era posible?

No me lo creí hasta que sonó el pitido final. En los 2 partidos comenzamos por debajo y fue muy difícil remontar, pero con el trabajo del equipo conseguimos reponernos y alcanzar la victoria. Era algo imposible y ahora es un sueño hecho realidad. Somos el único equipo de Segunda División de un deporte colectivo que se ha alzado con un título en los últimos veinte años. Es un hito histórico del que estamos muy orgullosos.

¿Qué les dijo a sus jugadores durante la charla técnica antes de la final?

Les dije un poco de todo. Que disfrutaran de la competición y del momento que vivían, que momentos así hay pocos. También que lo dieran todo y que siguieran siendo ellos mismo. Lo que quería es que jugaran a su juego y no estuvieran nerviosos por la importancia de la final.

¿Cómo se vivió en el vestuario? ¿Se puede contar?

En el vestuario ha sido una fiesta conseguir el triunfo, lo han celebrado como lo que es, un hito histórico en el deporte. Esta victoria es de todo el equipo, en especial de los veteranos que sabemos de que recursos disponemos, cuál es la situación del deporte y el esfuerzo que hacemos para dar nuestro mejor nivel. Es un triunfo no solo de Málaga, sino también de todo el país, de la humildad y de los clubes pequeños que se encuentran en una situación como la nuestra.

¿Había hecho alguna promesa en caso de ganar esta Copa en Jaén?

No, no he hecho ninguna porque en ningún momento pensé que podríamos llegar a ganar la Copa del Rey. Si lo hubiese sabido quizás habría prometido cualquier locura que por supuesto tendría que cumplir, pero jamás creí que levantar el título fuera posible. Sí que fuéramos a competir y dar lo mejor de nosotros mismos, pero no ganar la Copa del Rey.

¿Ha sentido el calor de la ficción malagueña en las redes sociales? ¿ Qué se siente al verse en la portada de todos los periódicos?

Salir en los periódicos es una gran noticia y es necesaria la repercusión mediática de un triunfo tan importante. Más cuando por desgracia la afición malagueña se encuentra vacía de celebraciones de título desde hace tiempo. El Málaga CF no lo ha conseguido y el Unicaja sí, pero hace tiempo. Por desgracia las chicas del Costa del Sol Málaga perdieron el sábado la final continental. Es un orgullo obtener la victoria en nombre de toda la provincia de Málaga.

Y ahora, a por la fase de ascenso para regresar a la elite...

Aunque hemos ganado la Copa del Rey, no hemos perdido de vista nuestros objetivos. Al principio de la temporada, cuando marcamos los objetivos, el principal era estar en los puestos de promoción para ascender a Primera División. Hemos quedado terceros y estamos en play off. Ahora tenemos el próximo sábado el primer partido de promoción que queremos ganar. Debemos centrarnos en recuperar físicamente a los jugadores, que están fundidos del esfuerzo en la Final Four. Queremos subir a la elite, aunque sabemos que es complicado porque hay mucho nivel.