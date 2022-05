José Antonio Borrego, Tete, entrenador del UMA Antequera, estaba feliz por el título logrado en la Copa del Rey ante el Viña Albali y aseguró que su equipo "entró por la puerta grande en la historia de la Copa del Rey, ya que somos un equipo modesto y somos el primer club en conquistar el título".

El preparador dijo en rueda de prensa que sus jugadores "nunca dejaron de creer en ganar ni cuando llegó el primer gol, pero el empate fue rápido y en todo momento los jugadores se vaciaron en la pista con el objetivo de ganar".

A principio de temporada nos marcamos el objetivo de jugar las eliminatorias para ascender, pero no aspirábamos a más. No podíamos imaginar ganar un título con la filosofía que tenemos. El presupuesto bajo, con un proyecto universitario. Ganar títulos con esa filosofía en la vida podía pensarlo. No tengo palabras al estar muy emocionado", añadió el entrenador