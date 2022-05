López Nieto asume el fracaso y ya piensa en el Unicaja 2022/23

Antonio Jesús López Nieto compareció ayer en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena para pasar revista a la temporada recientemente finalizada y para dar algunas pinceladas de cómo será el nuevo proyecto del Unicaja 2022/2023. A pesar de que no habló de nombres, sí confirmó que habrá muchas caras nuevas en la plantilla verde de la próxima temporada.

«Me vais a permitir que sea lo más discreto posible con posibles fichajes. Van a aparecer muchos nombres, algunos acertaréis y otros no. Nuestra idea es cambiar el concepto del equipo. Estudiaremos todas las opciones posibles. No puedo dar pistas, pero sí es cierto que va a haber 8 ó 9 fichajes. Pablo Sánchez también tiene contrato, además de Alberto, Darío, Jonathan y Yannick. De los que acaban contrato puede que continúe alguno o puede que no. Incluso los que tienen contrato puede que alguno tampoco siga. Todo eso tenemos que verlo», dijo.

Además de confirmar que Carlos Suárez dejará de ser jugador del Unicaja, también confirmó el presidente que Ibon Navarro seguirá al frente del banquillo verde. «Hemos apostado después de concluir la liga que va a continuar Ibon Navarro la temporada que viene. Es el que debe reconducir el nuevo proyecto. Y además no había opciones en el mercado que nos pudieran mejorar».

Preguntado sobre si los números del técnico vasco, que no han sido los esperados, merecen la apuesta de la continuidad, el presidente explicó la decisión. «Por los números, parece lógica la pregunta. Pero estamos muy contentos con su trabajo. Queríamos agradecer que Ibon viniera en un momento muy delicado de la temporada. Es verdad que el equipo no ha dado el nivel últimamente y él es responsable por ser el entrenador. Estábamos convencidos en los últimos tres meses, es verdad que dudamos últimamente, pero él nos ha disipado las dudas. Va a haber muchos nombres nuevos la próxima temporada y ahora será distinto porque será un equipo más de su gusto», finalizó.

López Nieto fue tajante a la hora de hablar de la viabilidad del club y separar lo que pasa en el Unicaja Baloncesto de los movimientos que se están produciendo en la Fundación, propietaria del club o los que pueda haber en el Banco, patrocinador principal.

«El club generó durante estos últimos meses recursos que permitieron abordar fichajes o indemnizar al entrenador. La situación en el Banco o en la Fundación no van a afectar en absoluto al club de baloncesto. El club no va a cambiar su funcionamiento respecto a lo que pase en la Fundación con el cambio de presidente. El Unicaja Baloncesto tendrá una línea operativa igual. Lo que ocurra de puertas para afuera no nos va a afectar. Siempre han estado en una línea de apoyar, lo suficiente para hacer un equipo solvente. Aprovecho para transmitir a los aficionados la tranquilidad sobre esto. No hay ningún problema en este aspecto. Lo que digan los políticos sobre mí me resbala», señaló.

De igual manera, López Nieto aseguró que uno de los próximos objetivos será reforzar el organigrama deportivo. «Vamos a potenciar el área deportiva. Es cierto que necesitaremos a alguien más, además la figura del director deportivo» aseguró.

López Nieto pasó revista a la actualidad del club en todos los aspectos. Desgranamos los temas más importantes que abordó el presidente durante su comparecencia en sala de prensa:

«En principio no hay que darle más vuelta. Nuestra temporada ha sido una decepción. No hemos cumplido los objetivos marcados en el inicio de la misma: ni play off ni Copa del Rey y solo cuartos de la Basketball Champions League. Deportivamente la temporada ha sido muy mala, un fracaso. Es posible que podríamos hablar que se perdieran seis partidos por un punto, pero es algo que ha ido dentro de los genes. Simplemente tenemos el diagnóstico. Estamos trabajando en intentar revertir la situación, devolver al equipo a su sitio. Con tranquilidad y método, estoy seguro de que podemos conseguirlo».

«No voy a echar ningún balón fuera. Estos jugadores que han construido la base han sido alabados por todos. Pero es verdad que no ha habido química ni fuego. La competición necesitaba más físico. Vamos a trabajar en esa línea para que el proyecto sea genérico, con los jugadores que se necesitan, independientemente de su nacionalidad».

«Vamos a estar en un presupuesto similar o incluso superior al del año pasado. No creo que sea un problema ese aspecto para el nuevo proyecto de la próxima temporada».

«Es uno de los temas que más me preocupa. No hemos correspondido a las exigencias. Agradezco el apoyo que nos han dado, por encima de lo que hemos merecido. Hemos buscado fórmulas, siendo el más barato de la ACB a la hora de acudir al pabellón. Trataremos de buscar fórmulas administrativas. Al final son los resultados los que motivan a la gente a venir. Estamos trabajando en una campaña ingeniosa, en una serie de actos que vamos a tener de cara a la próxima temporada para intentar llegar a la gente».

«Estoy muy contento que el trabajo de todos, menos en lo deportivo, claro. Hemos respondido por debajo de nuestras limitaciones. Si hubieran entrado cuatro canastas más, pues estaríamos en play off y todo sería distinto. Los resultados deportivos marcan la trayectoria. La BCL ha crecido, es un escenario magnífico. La Eurocup por ejemplo tiene un recorrido limitado. Administrativamente, estamos creciendo pese a que los resultados han acompañado poco.

«Siempre se piden. Hablamos que el Unicaja es el quinto presupuesto de la ACB, pero hay matices. Dos que están por encima de los 40 millones, dos que rondan los 20 y luego nosotros en ese grupo, aunque con el hándicap de que la fiscalidad y nuestra propia rigurosidad nos obliga a ser más rígidos. En nuestro grupo todos nos llevan ventaja, incluso Manresa, Breogán y Bilbao, que deberían estar por detrás, también nos superan. El objetivo para la próxima temporada es estar en play off, jugar la Copa del Rey y llegar a la final en la competición continental».

«Fue una reunión magnífica la que tuvimos el lunes con los jugadores. Ellos asumieron los resultados malos de la temporada, y no fue más allá. No fue ni mucho menos tensa. El primer responsable soy yo, que he sido el que ha confeccionado la plantilla. Tenemos una plantilla de gente muy educada, a la que deseé lo mejor para el futuro. Evidentemente ya se ha hablado con alguno de ellos, la idea del club. No voy a desvelar nada de eso».

«Nunca. Jamás. Sé a dónde queremos ir. No voy a negar que lo vi muy difícil en un momento, pero quiero que la gente sepa que tengo la misma ilusión que el primer día que llegué».

«Seguiremos con nuestra política de acercar a los colegios y a los clubes al Carpena. En estas semanas los jugadores que se quedan aquí también van a ir a muchos sitios para compromisos que teníamos pendientes».

«Vamos a ser ingeniosos, estamos ante un año importante no solo en lo deportivo sino también en lo institucional. Estamos encantados con los que han venido al Palacio y lo que hay que intentar es ir sumando más. Nuestra misión es transmitir ilusión. La línea de precio será muy moderada, pero dependerá también de los partidos que tengamos esta temporada».

«Claro que estamos trabajando. Nuestra filosofía es crecer con lo que tenemos. Creemos que esta categoría debe conformarse por jugadoras que sigan creciendo. Vamos a apostar fuerte por este equipo, bien liderado por Jesús Lázaro. Nos estamos fortaleciendo con todos los clubes de Málaga. Nuestra política no es fichar jugadores de fuera. Estoy muy contento con el trabajo de toda la cantera, también del EBA de Antonio Herrera».