De la euforia a la competición. El sueño de haber levantado el título de la Copa del Rey se guarda como el mejor de los recuerdos. Este fin de semana toca regresar a la realidad. Se pone en juego el objetivo por el que tanto se ha luchado a lo largo desde el 3 de agosto que se inició la pretemporada. El BeSoccer CD UMA Antequera quería estar en el play off y optar al ascenso y este sábado, a partir de las 18.30 horas, se enfrenta a este nuevo reto deportivo. En la 1ª eliminatoria se mide con el Family Cash Alzira FS y el encuentro de ida lo disputa a domicilio. El próximo 28 de mayo jugará la vuelta en el Pabellón Fernando Argüelles. Hay que darlo todo en esta fase tan bonita y el rival lo va a exigir. La primera victoria, para optar a ella, los pupilos de José Antonio Borrego “Tete” deben demostrar esa unión en la pista con la que luchan y luchan sin descanso hasta salir vencedores al término de los 40 minutos.

Family Cash Alzira FS ha hecho una campaña brillante en la categoría de plata logrando la clasificación al play off como uno de los cuatro conjuntos con opciones de dar el salto a la élite nacional. En el Palau D’ Esports de Alzira, con el apoyo de sus seguidores, aumenta sus prestaciones convirtiéndose en un adversario muy difícil de batir. De hecho, en los dos duelos de la fase regular no se ha visto superado por el plantel verde. Como local se llevó los tres puntos por un ajustado 4-3 y en el envite del Complejo Deportivo de la UMA, que no se pudo celebrar en el Argüelles, firmó un empate (3-3) gracias a un tanto de Rafa Ara a escasos segundos del final. Braulio Correal dirige a un grupo de jugadores con experiencia que saben desenvolverse en escenarios de máxima exigencia, aunque para el club sea la primera vez que se enfrenta a este momento decisivo del curso.

El camino hasta el choque de este sábado ha sido duro y bonito en partes iguales. La regularidad ha sido el factor determinante para que la escuadra antequerana tuviera un hueco en la fase de ascenso y esta la afronta con el importantísimo refuerzo de haber dado una exhibición competitiva en la Copa del Rey. Lo exhibido en el Olivo Arena ya queda atrás al igual que las celebraciones que acompañan a la consecución del título. El foco de atención se coloca, de nuevo, sobre el 40x20. “Ha sido una semana atípica, pero lógica al mismo tiempo. Después de toda la euforia y los festejos de la Copa del Rey, nos centramos en nuestro principal objetivo que nos marcamos a principio de temporada, que era jugar el play off. Empezamos el sábado. Alzira nos va a exigir muchísimo y estamos muy ilusionados y con muchas ganas de que comience la parte principal de la temporada en la que se va a decidir todo”, detalla Tete.

El formato del play-off de ascenso ha cambiado para esta campaña 2021/2022. De las eliminatorias al mejor de tres partidos, se ha pasado a un ida y vuelta. Sobre esto apunta lo siguiente el técnico malagueño. “Pasa el equipo que mejor diferencia de goles saque. La mentalidad del equipo debe ser la de estar dentro del partido siempre que ha sido una de las virtudes que hemos demostrado en la Copa del Rey y no debemos salir de ahí. Tenemos enfrente a un rival que nos va a exigir muchísimo en su pista con toda la afición. Habrá un buen ambiente y hay que saber manejar este tipo de encuentros. Una eliminatoria muy igualada en la que no va a haber muchas diferencias de goles ni en la ida ni en la vuelta. En la Liga regular; allí perdimos y en la segunda vuelta, no supimos ganarle como local. Un equipo al que no hemos podido derrotar”.