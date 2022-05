Sin oposición. Paula Badosa ha conseguido el pase a la segunda ronda de Roland Garros con una contundente victoria ante la francesa Fiona Ferro por 6-2 y 6-0. La tenista catalana es la única representante española que sigue en el torneo femenino después de la inesperada eliminación en primera ronda de Garbiñe Muguruza, Nuria Parrizas y Cristina Bucsa. Badosa ha tomado el mando del partido desde el primer juego en el que ha hecho 'break' a la tenista francesa. En 37 minutos se ha apuntado el primer set, cediendo solo un juego. La tenista catalana ha dominado a placer a una rival, lejos de su mejor forma que jugaba el torneo con una invitación de la federación francesa y que, actualmente, ocupa el puesto 130 mundial. Ferro, de 25 años, había vuelto a competir en febrero, después de una lesión y solo había ganado un partido anteriormente.

Ocho juegos seguidos

Poco ha cambiado el guion en la segunda manga en la que Badosa, ya sin los nervios del debut, no ha dado ninguna oportunidad a Ferro a la que ha ganado los últimos ocho juegos para cerrar el partido en el primer 'match ball' en 59 minutos de partido. En la segunda ronda, este jueves, Badosa se enfrentará a la ganadora del partido entre la eslovena Kaja Juvan (68 mundial) y la rusa Oksana Selehmeteva (196).

Badosa cayó el año pasado en cuartos de final ante la eslovena Tamara Zidansek, en un maratoniano partido que cedió en un agónico final por 7-5, 4-6 y 8-6, en el que dejó escapar dos bolas de 'break' con 6-6 en la tercera manga y a continuación cedió su servicio . "Tengo una espinita clavada desde ese día", admitió a su llegada a París.

La tenista catalana que un año después volvía a Roland Garros, como cuarta del mundo, se mostraba preocupada por los últimos resultados de una gira de tierra en la que tenía muchas esperanzas. Badosa cayó en Madrid ante Simona Halep y después, en Roma, ante Daria Kasatkina. "las dos últimas semanas he sentido un poco de saturación y no he sabido gestionar mis nervios. Tengo que motivarme para que la presión extra no me supere", explicó. La plácida victoria en su debut seguro que tranquiliza su ansiedad.