El vestuario del Real Madrid pidió a Florentino Pérez que el anuncio del fichaje de Mbappé no afectase a la tranquilidad del equipo para preparar la final de la Champions ante el Liverpool. Lejos de eso la ola se ha convertido en un tsunami que ha arrasado todo lo referente al partido del sábado en París. Sin embargo, los jugadores del Madrid, que este martes abrían las puertas de Valdebebas en el Media Day, se han sacudido el tema Mbappé poniendo el foco en la final.

Lo advertía Karim Benzema, ¿amigo? y compañero de Kylian en la selección: “¿Mbappé? No nos va a afectar para la final. Me ha sorprendido su decisión como a todos, pero es jugador del PSG y nosotros tenemos la final de Champions el sábado”. En esa misma línea hablaba otro capitán, Nacho: “Mbappé no es jugador del Madrid ni lo ha sido. Se habla de ello en todos los lados, pero el equipo está mentalizado para la final. Somos nosotros quienes llegamos ahí”.

Más allá de ese mensaje coral todos han transmitido la naturalidad con la que el Madrid afronta la final. Carlo Ancelotti ve “motivación en el equipo, no obsesión como en la Décima. Y esto nos puede dar ventaja. Ellos nos tienen ganas, como ha comentado Salah, y eso nos puede motivar. El Madrid ya perdió una final en París con el Liverpool, por lo que esta final puede ser también una venganza para nosotros”.

Disfrutar en París

Vinicius mantiene su espíritu lúdico fuera del césped. “Tenemos que disfrutar. Algunos como Rodrygo, Camavinga, Valverde o yo empezamos nuestra historia aquí. Estamos disfrutando de esta semana y de una buena temporada. Ha sido un año especial. Nunca vi al grupo tan unido”. Argumento que respalda Kroos: “Ha sido una temporada especial, ganando a rivales muy duros. La manera en que lo hemos hecho ha sido diferente. No había vivido nada igual. Tengo muchas ganas de jugar la final. No noto presión porque es mi sexta final. Hay que disfrutar porque si lo haces juegas mejor”.

Casemiro, por su parte, prefiere sacar colmillo, como cuando juega: “El Madrid no vive de jugadores. Ya se fueron Cristiano o Sergio Ramos y el equipo ha seguido ganando. A Mbappé que le vaya bien menos cuando juegue con el Madrid. Ahora la mentalidad es afrontar esta final como la primera. Las finales no se juegan, se ganan. Me da igual si es fácil o difícil, si ganamos con remontada o no”. Marcelo pone el foco en el camino hasta París: “Ha sido algo inexplicable. Una locura. Una película en cinco segundos”. Y Courtois también acentúa lo vivido en las eliminatorias: “Fue increíble. Lo del PSG fue una locura, el Chelsea fue un mal día y la del City fue la más especial”.

Sobre la final ante el Liverpool de Kloop, Ancelotti volvía a exhibir su sentido común: “Tenemos mucho respeto por ellos. Lo están haciendo muy bien. Si merecemos ganar esta Champions será por lo que hagamos en la final, no por lo hecho hasta ahora. No hemos desplegado una calidad excepcional, pero nadie nos ha ganado en compromiso y motivación. Creo que no eso no es suficiente para ganarla, pero hay que tenerlo en la final”. Carletto se negaba a dar un pronóstico, pero concluía apuntando “ojalá no tengamos que remontar. Prefiero que sea el Liverpool el que tenga que hacerlo”.